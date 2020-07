Koreańczyk Hee-chan Hwang ma być następcą Timo Wernera w RB Lipsk. 24-letni napastnik został sprowadzony do Lipska z RB Salzburg.

Znalezienie piłkarza, który wypełni lukę po Timo Wernerze było jednym z głównych zadań Juliana Nagelsmanna w czasie letniego okienka transferowego. Najlepszy snajper niemieckiej drużyny odszedł niedawno do Chelsea FC.

Sprowadzony z filialnego RB Salzburg Hwang stylem gry bardzo przypomina Wernera. On także jest nominalnym napastnikiem, ale z powodzeniem może zagrać jako cofnięty napastnik lub skrzydłowy.



W obecnym sezonie Hwang, który jesienią znakomicie współpracował w Salzburgu z Erlingiem Haalandem, zdobył 16 bramek i zanotował 22 asysty we wszystkich rozgrywkach. 24-latek jest 32-krotnym reprezentantem Korei Południowej.



Nowy kontrakt napastnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Kwota wykupu wyniosła około 9 mln euro.



Hwang jest kolejnym piłkarzem z ofensywy Salzburga, która zachwyciła Europę w przerwanej edycji Ligi Mistrzów, zmieniającym klub. Wcześniej gwiazdą Borussii Dortmund błyskawicznie został Erling Haaland, a zimą z Salzburga do Liverpoolu FC trafił także Takumi Minamino.



Zdjęcie Hee-chan Hwang w barwach RB Salzburg grał przeciwko Liverpoolowi w fazie grupowej Ligi Mistrzów / AFP

