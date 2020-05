Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu z Unionem Berlin, ale szanse na pobicie rekordu Gerda Muellera nieco stopniały. Trener Hansi Flick wierzy jednak, że Polak dobije do granicy 40 ligowych bramek w sezonie.

Dotychczas Gerd Mueller jest jedynym piłkarzem, który zdobył 40 bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi. Legendarny snajper Bayernu Monachium dokonał tego w sezonie 1971/72.



Lewandowski po 26. kolejkach ma na koncie właśnie 26 bramek, choć wystąpił jedynie w 24 meczach. Aby wyrównać osiągnięcie Muellera "Lewy" musiałby zdobyć jeszcze 14 bramek. Spotkań zostało jedynie osiem...



Optymizmu nie traci jednak trener Bawarczyków Hansi Flick.



- Znowu zdobył bramkę i zostało mu osiem meczów, by pobić rekord Muellera. To nie będzie łatwe, ale ma odpowiednią jakość. Jeśli ktoś może tego dokonać, to właśnie on - stwierdził po meczu z Unionem Flick, cytowany przez Goal.com.



W niedzielnym meczu z beniaminkiem Lewandowski otworzył wynik spotkania w 40. minucie, wykorzystując rzut karny. Napastnik płaskim strzałem pokonał bramkarza Unionu, Rafała Gikiewicza.

Snajperowi Bayernu udało się dobić do 40 bramek jeśli chodzi o wszystkie rozgrywki w sezonie - i co więcej, uczynił to piąty sezon z rzędu, jako jedyny piłkarz obok Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego w XXI wieku.





