- W tej chwili myślę, że są o wiele ważniejsze problemy niż moja przyszłość - stwierdził Hansi Flick. Niemiecki trener nie chce myśleć o przedłużeniu kontraktu ze względu na panującą epidemię i zapowiada, że Bayern Monachium będzie wzorem do naśladowania.

Rozgrywki Bundesligi, podobnie jak znaczna część światowych wydarzeń sportowych, zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa. Niektóre kluby nie poprzestają jedynie na wstrzymaniu się od treningów i znacznie ograniczają wszelką działalność.



Wydaje się, że zwolennikiem takiego rozwiązania jest szkoleniowiec Bayernu Monachium Hansi Flick, który stwierdził, że nie chce rozmawiać teraz o przedłużeniu swojego kontraktu.



- W tej chwili myślę, że są o wiele ważniejsze problemy niż moja przyszłość - stwierdził Flick cytowany przez Goal.com.



Niemiec został trenerem w listopadzie, a stery objął po ustępującym Niko Kovaczu. Od tej pory Bayern wygrał 18 z 21 spotkań i w klubie coraz głośniej mówi się o przedłużeniu współpracy z Flickiem.



Obecny szkoleniowiec "Die Roten" miał być bowiem trenerem tymczasowym, do momentu, w którym uda zatrudnić się kogoś z większą renomą. Uli Hoeness zmienił jednak percepcję i uważa już ten manewr za zbędny, a Bayern rozpoczął przygotowania nowej umowy. Obecna obowiązuje do lata 2021 roku.



Dobra postawa drużyny Flicka spowodowała, że Bawarczycy znajdują się obecnie na szczycie tabeli ligi niemieckiej, mając cztery punkty przewagi nad drugą Borussią Dortmund. Bayern wygrał również z Chelsea 3-0 i był bardzo bliski awansu do ćwierćfinałów Champions League.





Bayern nie zaznał jeszcze w tym roku kalendarzowym smaku porażki, jednak z powodu postępującej epidemii ciężko przewidzieć kiedy kluby wrócą do grania. Co więcej Flick uważa, że na tym etapie, nierozsądne jest również wznowienie treningów, jak postąpiły niektóre ekipy w Bundeslidze.



- Władze zalecają, aby nie trenować do 5 kwietnia. Będziemy się do tego stosować, chcemy być wzorem do naśladowania - dodał Niemiec.



Włodarze Bundesligi chcieliby, aby rozgrywki zakończyły się pod koniec czerwca, jednak pojawiają się również głosy, że może to być niemożliwy do zrealizowania scenariusz.



- Wierzę, że dokończymy sezon. Myślę pozytywnie. Na pewno nie zaczniemy grać przed majem i być może mecze będą rozgrywane bez udziału publiczności - stwierdził Flick.



Obecnie w Niemczech odnotowano 45 tysięcy przypadków zakażeń, a z powodu wirusa śmierć poniosły do tej pory 455 osoby.



PA





Zdjęcie Hansi Flick /AFP