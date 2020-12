Robert Lewandowski rozpocznie sobotni mecz z Unionem Berlin w wyjściowym składzie - potwierdził trener Bayernu Monachium Hansi Flick. Problemy mięśniowe kapitana reprezentacji Polski nie okazały się szczególnie groźne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - RB Lipsk 3-3. Skrót meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). wideo Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Lewandowski opuścił ostatnie dwa mecze Ligi Mistrzów - z Atletico Madryt i Lokomotiwem Moskwa. Przed drugim z nich Bayern poinformował, że napastnik ma drobne problemy mięśniowe.

Reklama

Wygląda na to, że 31-latek poradził sobie z nimi bardzo szybko, bowiem już w sobotę ma być gotowy do gry przeciwko Unionowi Berlin. O tym zapewnia trener Hansi Flick.



- Lewandowski jest w stu procentach gotowy do gry w meczu z Unionem - zapowiedział Flick na przedmeczowej konferencji prasowej. I pogratulował Polakowi nominacji do plebiscytu FIFA The Best.



Mecz z ekipą z Berlina będzie dla Bayernu początkiem maratonu, kończącego rok 2020. Później w ciągu tygodnia Bawarczycy zmierzą się jeszcze z VfL Wolfsburg oraz Bayerem Leverkusen. Co ciekawe, obie te drużyny w tym sezonie ligowym nie przegrały jeszcze ani razu.



Bawarczycy po 10. kolejkach są liderem, ale mają tylko punkt przewagi nad "Aptekarzami". Lewandowski, który wystąpił w dziewięciu dotychczasowych spotkaniach, zdobył 12 bramek.



Początek meczu Union - Bayern w sobotę o godzinie 18.30.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

WG