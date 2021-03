Bundesliga. Hansi Flick: Chcę dalej pracować w Bayernie

Hansi Flick w ostatnich dniach był łączony z objęciem posady selekcjonera reprezentacji Niemiec, w momencie gdy z kadrą pożegna się Joachim Loew. Szkoleniowiec Bayernu Monachium w zdecydowanych słowach odciął się jednak od tych doniesień.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Borussia Dortmund 4-2. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Kilka dni temu Joachim Loew zaskoczył wszystkich kibiców i ogłosił, że po najbliższych mistrzostwach Europy zakończy swoją przygodę z reprezentacją Niemiec. Wśród potencjalnych kandydatów na przyszłego selekcjonera kadry wymienia się Hansiego Flicka.



Szkoleniowiec Bayernu Monachium świetnie radzi sobie w klubie z Bawarii i pod jego wodzą piłkarze "Die Roten" wygrali aż 61 z 73 rozegranych spotkań.



Co więcej Flick pracował wcześniej w reprezentacji kraju i pełnił rolę asystenta. Obecnie nie zanosi się jednak na to, aby chciał zmieniać otoczenie.



Hansi Flick pozostanie w Bayernie?

Reklama

- Chcę dalej i dobrze pracować w Bayernie Monachium. Mój kontrakt obowiązuje do 2023 roku, a klub i kibice oczekują, aby tak było i mają do tego prawo. Spekulacje dotyczące mojej przyszłości nie powinny mieć miejsca - stwierdził Flick, cytowany przez "sport1.de".



- Oczywiście bardzo dobrze wspominam również okres spędzony w reprezentacji. To był miły czas i pełna zaufania współpraca. Teraz w Bayernie czuję to samo. Mam znakomity zespół i sztab, dlatego obecnie nie obchodzą mnie te informacje - dodał.

Niemieccy dziennikarze dopytali się również Flicka, kto według niego powinien otrzymać staż po odchodzącym Loewie.



Joachim Loew odchodzi z reprezentacji Niemiec! Jest potwierdzenie



- To nie jest moja praca. Zajmuje się tym Oliver Bierhoff i ma wystarczająco dużo czasu, aby rozwiązać tę kwestię - odpowiedział zdawkowo trener Bayernu.

Niemieckie media donoszą, że włodarze kadry rozważają również zatrudnienie Juegena Kloppa czy Juliana Nagelsmanna.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

PA