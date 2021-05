Hertha Berlin pokonała 3-0 SC Freiburg w zaległym meczu 30. kolejki Bundesligi. Krzysztof Piątek znalazł się w wyjściowej jedenastce gospodarzy i jako pierwszy wpisał się na listę strzelców. Dzięki zwycięstwu jego zespół opuścił strefę spadkową.

Wynik tego meczu z pewności będzie miał niebagatelny wpływ na układ dolnych rejonów tabeli. Hertha zaczynała spotkanie na przedostatniej pozycji, co oznaczało degradację. Teraz znów patrzy na najsłabszych z góry.

W poprzednim występie Krzysztof Piątek wszedł na bisko w 80. minucie i był bliski pokonania bramkarza Mainz. Zamiast tego zaliczył jednak fatalny kiks, okrzyknięty przez niektórych pudłem sezonu.

Krzysztof Piątek znowu trafia!

Mimo to dzisiaj znalazł się w wyjściowym składzie berlińczyków. I wykorzystał swoją szansę jeszcze przed upływem kwadransa. Dopadł do piłki odbitej niefortunnie przez bramkarza i z narożnika pola karnego oddał strzał nie do obrony. Futbolówka zatrzymała się na bocznej siatce i było 1-0!



To siódmy gol Polaka w tym sezonie ligowym. Na koncie ma również dwie asysty. Pracował na ten dorobek 30 kolejek.



Wydawało się, że goście ruszą zaciekle do odrabiania strat. Tymczasem niespełna dziesięć minut później Hertha prowadziła już dwiema bramkami. Tym razem stojący miedzy słupkami Florian Mueller skapitulował po strzale głowa Petera Pekarika.



Krótko przed przerwą trener stołecznej ekipy, Pal Dardai, musiał dokonać wymuszonej zmiany. Z powodu kontuzji Matteo Guendouzi nie był w stanie kontynuować gry. Jego miejsce zajął Sami Khedira.



Zaraz po zmianie stron bliski zdobycia kontaktowej bramki był Nicolas Hoefner. Jego kąśliwy strzał głową intuicyjnie obronił jednak Alexander Schwolow.



Po 62 minutach w zespole gospodarzy doszło do podwójnej roszady. Murawę opuścili Javairo Dilrosun i Krzysztof Piątek, a zameldowali się na niej Matheus Cunha i Jhon Cordoba.

Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Nemanja Radonjić. Serb popisał się fantastycznym rajdem przez pół boiska, wymanewrował całą defensywę Freiburga i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce!



Tak grająca Hertha ma prawo myśleć o uratowaniu ligowego bytu. Awans z 17. na 14. pozycję w tabeli nie oznacza jednak końca kłopotów. Batalia o uniknięcie degradacji dopiero wchodzi w decydującą fazę.



Hertha Berlin - SC Freiburg 3-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Piątek (13.), 2-0 Pekarik (22.), 3-0 Radonjić (85.)



30. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-05-06 18:30 | Stadion: Olympiastadion Berlin | Arbiter: Benjamin Cortus STATYSTYKI Hertha Berlin SC Freiburg 3 0 Posiadanie piłki 39,5% 60,5% Strzały 15 12 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 4 6 Faule 10 13 Spalone 2 2

