Serge Gnabry otrzymał negatywny wynik powtórnie przeprowadzonego testu na koronawirusa. Mimo to jego powrót do gry jest niemożliwy. Co najmniej dwa najbliższe spotkania Bayern Monachium rozegra bez niego.

O zakażeniu koronawirusem Gnabry dowiedział się w ostatni wtorek. Uzyskał wówczas pozytywny wynik testu i został odesłany na przymusową kwarantannę. Infekcję od początku przechodził bezobjawowo.

Mecz Bayernu z Atletico Madyt w Lidze Mistrzów (4-0) obejrzał w roli telewidza. Nazajutrz wykonano mu powtórny test. Tym razem wynik był negatywny.

Nie oznacza to jednak, że 25-letni pomocnik może wrócić do gry. Zabraniają tego lokalne przepisy sanitarne (ich brzmienie różni się w zależności od landu). Nakazują one odbycie 10-dniowej kwarantanny, nawet jeśli wyniki kolejnych testów nie potwierdzają zakażenia.

Zawodnik Bayernu nie zagra w najbliższy weekend z Eintrachtem Frankfurt w Bundeslidze oraz w przyszłym tygodniu z Lokomotiwem Moskwa w Lidze Mistrzów. Jeśli stan zdrowia mu pozwoli, najprawdopodobniej wystąpi dopiero w ligowej potyczce z 1. FC Koeln zaplanowanej na 31 października.

W bieżącym sezonie Gnabry rozegrał sześć spotkań. Zdobył trzy bramki i zanotował asystę.

UKi

