Były brazylijski napastnik Giovane Elber uważa, że Robert Lewandowski jest w tej chwili najlepszym piłkarzem na świecie. "W zeszlym sezonie żaden Lionel Messi, Cristiano Ronaldo czy Kylian Mbappe nie byli w stanie mu dorównać" - ocenił w wywiadzie dla "Stuttgarter Zeitung" były snajper Bayernu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Robert Lewandowski piłkarzem października (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

"Także teraz nic się nie zmienia. Lewandowski jest najlepszy. Imponuje mi tym, że ciągle chce więcej, nie spoczywa na laurach i nie jest zadowolony z tego, co już osiągnął, a dąży do tego, by być jeszcze lepszym. Ale tego właśnie człowiek uczy się w Bayernie Monachium. Każdy zawodnik wie, że w nowym sezonie nie liczy się to, co było w poprzednim" - zaznaczył Elber.

Reklama

Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i napastnik Bayernu Monachium, ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Był najskuteczniejszy we wszystkich trzech rozgrywkach - Lidze Mistrzów, Bundeslidze i Pucharze Niemiec.

Elber, a właściwie Elber de Souza, to brazylijski napastnik znany z występów m.in. w Bayernie i Oympique Lyon.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

mar/ giel/