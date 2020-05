- Lewandowski nie jest mi równy, jest nawet lepszy - powiedział w wywiadzie jeden z najlepszych strzelców w historii Bayernu Giovane Elber. Brazylijczyk zdradził również, które cechy polskiego napastnika imponują mi najbardziej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski i spółka przygotowują się do powrotu. Wideo INTERIA.TV Bundesliga ​Bayern Monachium. Lewandowski walczy o coś więcej niż mistrzostwo Niemiec

Jeden z najlepszych strzelców w historii Bayernu Monachium Giovane Elber pochwalił Roberta Lewandowskiego przed pierwszym spotkaniem Bayernu po przerwie. Brazylijczyk przyznał, że "Lewy" jest lepszy... nawet od niego.



- Kiedyś rozmawiałem z Robertem i powiedział mi, że jego ojciec był fanem Bundesligi. Pewnego razu miał mu powiedzieć, że podczas gry na boisku musi starać się grać jak Elber - powiedział Brazylijczyk w rozmowie z goal.com.



- Odpowiedziałem "Lewemu", że on nie jest mi równy, ale o wiele lepszy. Imponuje mi jego spokój i skupieniem. Jest niesamowitą osobą - dodał.



Elber rozpoczął swoją przygodę z Bayernem w 1997 roku i do 2003, czterokrotnie wygrał mistrzostwo Niemiec i również triumfował w Lidze Mistrzów. Brazylijczyk jest póki co 9. najlepszym strzelcem w historii klubu, z 140 trafieniami na koncie.



Wszystkie rekordy Roberta Lewandowskiego!



- Myślę, że "Lewy" ma szansę pobić rekord goli zdobytych w jednym sezonie, ma już 25 bramek i może przynajmniej dorównać Gerdowi Mullerowi - zaznaczył.



Lewandowski do tej pory rozegrał 275 spotkań w barwach Bayernu, podczas których zdobył 230 bramek. Dzięki temu polski napastnik jest 2. najskuteczniejszym strzelcem w historii Bayernu.



Bundesliga wznowiła rozgrywki po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Bayern Monachium premierowe spotkanie rozegra z Unionem Berlin.



Zobacz więcej doniesień o Bundeslidze



Zdjęcie Robert Lewandowski / Roland Krivec/DeFodi.eu/Imago Sport and News/ / Getty Images

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

Reklama