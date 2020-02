W 20. kolejce Bundesligi Bayern Monachium mierzy się z FSV Mainz. Robert Lewandowski znalazł się w pierwszym składzie i poluje na kolejne gole. Śledź spotkanie z Interią!

Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Polak zdobył już 21 bramek.



Bayern jest zdecydowanym liderem tego spotkania. Mainz bije się bowiem o utrzymanie. Jest na 15. miejscu, tuż nad strefą spadkową. Z kolei klub ze stolicy Bawarii walczy o pozycję lidera. Ma punkt straty do prowadzącego RB Lipsk.



W piątej minucie z daleka niecelnie uderzał Leon Goretzka. Mainz szybko odpowiedziało. W kolejnej akcji, po wrzutce z rzutu rożnego, głową uderzał Jerry St. Juste. On też nie trafił w bramkę.

Skuteczniejszy okazał się Lewandowski. Po dośrodkowaniu z prawej strony Benjamina Pavarda, Polak głową trafił do siatki. Był to 150. gol "Lewego" w Bundeslidze, w barwach Bayernu.

Chwilę później ponownie próbował Goretzka, ale efekt był taki, jak wcześniej. Niemiec był nieskuteczny, ale dobrze dogrywał kolegom. W 14. minucie zaliczył asystę przy trafieniu Thomasa Muellera. Akcja rozpoczęła się od prostopadłego podania do Lewandowskiego, który w sytuacji sam na sam zderzył się z bramkarzem. Piłka potoczyła się do Goretzki. Ten zagrał do Muellera, który łatwo trafił do bramki.



W 22. minucie Mainz mogło wyrównać. Leandro Barreiro Martins trafił jednak w słupek. Ta sytuacja szybko zemściła się na gospodarzach. W 26. minucie indywidualną akcję przeprowadził Thiago Alcantara. Brazylijczyk wbiegł w pole karne i uderzył po ziemi w "długi" róg, podwyższając prowadzenie.



W końcówce pierwszej połowy Mainz szukało swoich szans. W 38. minucie z daleka uderzał Levin Oztunali, ale nie trafił w bramkę.



Gospodarze doczekali się trafienia. W ostatniej minucie pierwszej połowy głową do siatki trafił St. Juste. Po jego uderzeniu piłka odbiła się od głowy Goretzki i wpadła do siatki.



Już na początku drugiej części Bayern mógł podwyższyć. Pavard dośrodkował z prawej strony, a na piłkę nabiegał Ivan Perisić. Chorwat strzelał głową, ale uderzył obok bramki.



Później goście wyraźnie zwolnili tempo. Kontrolowali wydarzenia na boisku, ale rywale nie zamierzali się poddawać. Po godzinie gry z daleka uderzał Daniel Brosinski, ale dobrze interweniował Manuel Neuer.



FSV Mainz - Bayern Monachium 1-3 - trwa II połowa

Bramki: 0-1 Lewandowski (8.), 0-2 Mueller (14.), 0-3 Thiago (26.), 1-3 St. Juste (45.)



