W 20. kolejce Bundesligi Bayern Monachium pokonał FSV Mainz 3-1. Robert Lewandowski otworzył wynik i zdobył swoją 22. ligową bramkę w tym sezonie.

Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Drugi Timo Werner z RB Lipsk traci do niego dwa gole



Bayern był zdecydowanym liderem tego spotkania. Mainz bije się bowiem o utrzymanie. Jest na 15. miejscu, tuż nad strefą spadkową. Klub ze stolicy Bawarii udźwignął presję i pewnie zwyciężył.



W piątej minucie z daleka niecelnie uderzał Leon Goretzka. Mainz szybko odpowiedziało. W kolejnej akcji, po wrzutce z rzutu rożnego, głową uderzał Jerry St. Juste. On też nie trafił w bramkę.

Skuteczniejszy okazał się Lewandowski. Po dośrodkowaniu z prawej strony Benjamina Pavarda, Polak głową trafił do siatki. Był to 150. gol "Lewego" w Bundeslidze, w barwach Bayernu.

Chwilę później ponownie próbował Goretzka, ale efekt był taki, jak wcześniej. Niemiec był nieskuteczny, ale dobrze dogrywał kolegom. W 14. minucie zaliczył asystę przy trafieniu Thomasa Muellera. Akcja rozpoczęła się od prostopadłego podania do Lewandowskiego, który w sytuacji sam na sam zderzył się z bramkarzem. Piłka potoczyła się do Goretzki. Ten zagrał do Muellera, który łatwo trafił do bramki.



W 22. minucie Mainz mogło wyrównać. Leandro Barreiro Martins trafił jednak w słupek. Ta sytuacja szybko zemściła się na gospodarzach. W 26. minucie indywidualną akcję przeprowadził Thiago Alcantara. Brazylijczyk wbiegł w pole karne i uderzył po ziemi w "długi" róg, podwyższając prowadzenie.



W końcówce pierwszej połowy Mainz szukało swoich szans. W 38. minucie z daleka uderzał Levin Oztunali, ale nie trafił w bramkę.



Gospodarze doczekali się trafienia. W ostatniej minucie pierwszej połowy głową do siatki trafił St. Juste. Po jego uderzeniu piłka odbiła się od głowy Goretzki i wpadła do siatki.

Już na początku drugiej części Bayern mógł podwyższyć. Pavard dośrodkował z prawej strony, a na piłkę nabiegał Ivan Perisić. Chorwat strzelał głową, ale uderzył obok bramki.



Później goście wyraźnie zwolnili tempo. Kontrolowali wydarzenia na boisku, ale rywale nie zamierzali się poddawać. Po godzinie gry z daleka uderzał Daniel Brosinski, ale dobrze interweniował Manuel Neuer.



Kwadrans przed końcem zrobiło się ciekawiej. Najpierw z daleka uderzał Philippe Coutinho, ale dobrą obroną popisał się Robin Zentner. W kolejnej akcji bramkę mogli zdobyć gospodarze. Adam Szalai, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, wszedł między obrońców i oddał strzał. Zrobił to już jednak na wślizgu i nie zdołał pokonać Neuera.



W 84. minucie Bayern przejął piłkę na połowie rywali. Coutinho zagrał w pole karne, do Lewandowskiego, ale Polak uderzył niecelnie.



Do końca wynik się nie zmienił. Mainz do końca szukało choćby kontaktowej bramki, ale nie zdołało jej strzelić. Bayern dopisał trzy punkty i wyszedł na pozycję lidera, ale jeśli RB Lipsk pokona Borussię Moenchengladbach, to wróci na pierwsze miejsce.



MP



FSV Mainz - Bayern Monachium 1-3

Bramki: 0-1 Lewandowski (8.), 0-2 Mueller (14.), 0-3 Thiago (26.), 1-3 St. Juste (45.)



Zdjęcie Robert Lewandowski pierwszego gola dla Bayernu / Alex Grimm / Getty Images

20. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-02-01 15:30 | Stadion: OPEL ARENA | Widzów: 33305 | Arbiter: B. Dankert 1. FSV Mainz 05 Bayern Monachium 1 3 DO PRZERWY 1-3 J. St. Juste 45' R. Lewandowski 8' T. Mueller 14' Thiago 26'

1 3 1. FSV Mainz 05 Bayern Monachium Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Periszić Davies Goretzka Thiago Mueller Lewandowski Zentner Brosinski Niakhate St. Juste Baku Barreiro Martins Malong Öztunali Mateta Boëtius Quaison SKŁADY 1. FSV Mainz 05 Bayern Monachium Robin Zentner Manuel Neuer Daniel Brosinski David Alaba Moussa Niakhate Jerome Boateng 45′ 45′ 57′ 57′ Jeremiah St. Juste Joshua Kimmich Ridle Bote Baku Benjamin Pavard 72′ 72′ Leandro Barreiro Martins 90′ 90′ Ivan Periszić 32′ 32′ Pierre Kunde Malong Alphonso Davies Levin Mete Öztunali 65′ 65′ 65′ 65′ Leon Goretzka 74′ 74′ Jean-Philippe Mateta 26′ 26′ Alcantara Thiago 87′ 87′ Jean-Paul Boëtius 14′ 14′ 65′ 65′ Thomas Mueller Robin Quaison 8′ 8′ Robert Lewandowski REZERWOWI Florian Müller Sven Ulreich Jeffrey Bruma Álvaro Odriozola Arzallus Aarón Martín Caricol 65′ 65′ Philippe Coutinho Philipp Mwene Mickaël Cuisance 32′ 32′ 88′ 88′ Danny Latza 65′ 65′ Serge Gnabry Jonathan Burkardt 90′ 90′ Corentin Tolisso Dong-won Ji Joshua Zirkzee 72′ 72′ Karim Onisiwo 74′ 74′ Ádám Szalai