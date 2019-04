- Wiem, co potrafi. Jestem w 100 procentach do niego przekonany - tak Friedhelm Funkel opisuje Dawida Kownackiego. Szkoleniowiec Fortuny Dusseldorf potwierdził informacje niemieckich mediów: chce zatrzymać Polaka w klubie.

Kownacki do końca sezonu jest wypożyczony do Fortuny z Sampdorii Genua. Już przed dwoma tygodniami "Kicker" donosił, że klub z Dusseldorfu będzie chciał zatrzymać polskiego napastnika. Teraz oficjalnie przyznał to Funkel.



- Jest naprawdę dobrym piłkarzem, a będzie jeszcze lepszym. Zobaczymy, czy uda nam się go zatrzymać. Bardzo bym tego chciał - podkreśla trener, cytowany przez "Rheinische Post".



Funkel usprawiedliwił również Kownackiego za słabszy występ w ostatniej kolejce Bundesligi. W meczu z FSV Mainz 22-letni napastnik spędził na boisku 90 minut, ale jego zespół przegrał 1-3.



- Nie zagrał dobrze, wszyscy to wiemy. W tym momencie Dawid jest jednak trochę zaprzątnięty myślami o swoim pierwszym dziecku. Wolne dni spędza w Polsce, odwiedza córeczkę i żonę. Nie mogę mu jednak zabronić latać do kraju, ja się tak nie zachowuję - przekonuje szkoleniowiec Mainz. I zapewnia, że jest w pełni przekonany do umiejętności Polaka.



Kownacki cieszy się również sympatią kibiców. W ankiecie internetowej przeprowadzonej przez "Rheinische Post" na pytanie "Którego piłkarza Fortuna powinna zatrzymać?", Polak zebrał więcej głosów niż Dodi Lukebakio. Belg jest wypożyczony z Watfordu, w tym sezonie strzelił 10 goli w Bundeslidze.



Kownacki w tym sezonie zagrał w siedmiu meczach Bundesligi, strzelił w nich dwa gole. Mimo zaufania trenera, Fortunie nie będzie łatwo zatrzymać Polaka. Według "Rheinische Post" klauzula wykupu Kownackiego z Sampdorii wynosi około 12 milionów euro ("Kicker" donosił o 10 mln). To może przekraczać możliwości Fortuny, dlatego jedną z opcji jest przedłużenie wypożyczenia z Włoch.



Zdjęcie Dawid Kownacki w barwach Fortuny Duesseldorf / Norbert Schmidt / East News

DG