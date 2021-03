​Bundesliga. Frank Kramer szkoleniowcem Arminii Bielefeld

Frank Kramer został nowym trenerem piłkarzy Arminii Bielefeld. Zastąpił lubianego przez kibiców Uwe Neuhausa, który przed tym sezonem wprowadził klub do niemieckiej ekstraklasy.

48-letni Kramer podpisał kontrakt do czerwca 2023 roku. Potwierdziły się zatem doniesienia mediów, który upatrywały w nim głównego kandydata do roli trenera Arminii.



Dzień wcześniej klub rozstał się z Neuhausem. 61-letni szkoleniowiec był ulubieńcem kibiców, jednak w ostatnim czasie krytykowano go z powodu dużej liczby straconych bramek.



W pięciu poprzednich meczach Bundesligi Arminia wywalczyła tylko jeden punkt i zajmuje 16. miejsce w tabeli. W sobotę przegrała z Borussią Dortmund 0-3.



W każdym z ostatnich pięciu spotkań drużyna traciła przynajmniej trzy bramki. Neuhaus prowadził Arminię od końca 2018 roku i wprowadził po 11 latach do ekstraklasy.



Kramer jest znany m.in. z pracy z młodzieżą. W latach 2016-19 był trenerem różnych juniorskich drużyn w Niemieckiej Federacji Piłkarskiej - m.in. kadry narodowej do lat 19 i do lat 20.