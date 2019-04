Reprezentant Polski zostanie w Bundeslidze na dłużej? Dawid Kownacki jest tylko wypożyczony z Sampdorii Genua do Fortuny Dusseldorf, ale niemiecki klub chce go zatrzymać.

Kownacki trafił do Dusseldorfu zimą. Na razie zagrał w Bundeslidze tylko sześć razy, w większej liczbie występów przeszkodziła mu przede wszystkim kontuzja. Zdążył już jednak strzelić dwa gole, w ostatniej kolejce wybiegł w podstawowym składzie na spotkanie z Bayernem Monachium. Fortuna przegrała 1-4.

Polski napastnik zdążył już jednak przekonać do siebie trenera i działaczy z Dusseldorfu. Jak donosi "Kicker", klubowi bardzo zależy na tym, by zatrzymać 22-latka w Niemczech.



W umowie wypożyczenia Kownackiego z Sampdorii Genua do Fortuny została zapisana klauzula wykupu zawodnika. Wynosi jednak 10 milionów euro, a dotąd Fortuna nigdy nie wydała na transfer zawodnika więcej niż dwa miliony euro.



Klub chce więc negocjować obniżenie ceny za Polaka. Według "Kickera" inną możliwością jest przedłużenie wypożyczenia. Ta operacja ma jednak wymagać od klubu "kreatywności i wyobraźni".



Kownacki to wychowanek Lecha Poznań. Wystąpił dotąd w czterech spotkaniach dorosłej reprezentacji Polski, strzelił w niej jednego gola. Jest ważną postacią kadry do lat 21, która w czerwcu zagra w mistrzostwach Europy.



DG