Bayern Monachium mierzy się na wyjeździe z Fortuną Duesseldorf w meczu 29. kolejki Bundesligi, a spotkanie wyrosło na "polski pojedynek". Na szpicy "Bawarczyków" tradycyjnie gra Robert Lewandowski, a w wyjściowym składzie gospodarzy oglądamy obrońcę Marcina Kamińskiego i napastnika Dawida Kownackiego.

29. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-04-14 15:30 | Stadion: Merkur Spiel-Arena | Arbiter: F. Zwayer 0 1 Fortuna Düsseldorf Bayern Monachium Neuer Alaba Hummels Kimmich Süle Coman Gnabry Martinez Thiago Lewandowski Mueller Rensing Ayhan Hoffmann Kamiński Barkok Sobottka Stöger Zimmermann Hennings Kownacki Raman SKŁADY Fortuna Düsseldorf Bayern Monachium Michael Rensing Manuel Neuer 20′ 20′ Kaan Ayhan David Alaba Andre Hoffmann Mats Hummels Marcin Kamiński Joshua Kimmich Aymen Barkok Niklas Süle Marcel Sobottka 15′ 15′ Kingsley Coman Kevin Stöger Serge Gnabry Matthias Zimmermann Aginaga Javi Martinez Rouwen Hennings Alcantara Thiago Dawid Kownacki Robert Lewandowski Benito Raman Thomas Mueller REZERWOWI Jannick Theissen Sven Ulreich Robin Bormuth Jerome Boateng Dodi Lukebakio Lars Lukas Mai Alfredo Morales Alphonso Davies Takashi Usami Leon Goretzka Marvin Ducksch James Rodriguez Kenan Karaman Renato Sanches

Monachijczycy, po rozgromieniu w poprzedniej kolejce Borussii Dortmund 5-0, przedarli się na pozycję lidera. Aby obronić prowadzenie, mistrzowie Niemiec muszą jednak wygrać z Fortuną, bowiem w sobotę BVB bez kontuzjowanego Łukasza Piszczka wygrała przed własną publicznością z FSV Mainz 2-1 i ma przewagę dwóch punktów.

Już w 5. minucie Bayern mógł objąć prowadzenie. Serge Gnabry zagrał z prawego skrzydła, ale zamykający akcję Kingsley Coman trafił w słupek. O Francuzie ostatnio było głośno z powodu jego bójki z Lewandowskim na treningu. Sprawa rozeszła się po kościach. Trener Bawarczyków Niko Kovacz postanowił nie wymierzać kary Lewandowskiemu i Comanowi.

Francuz odpłacił się szkoleniowcowi dobrą grą, a przede wszystkim golem. W 15. minucie to właśnie on zdobył bramkę na 1-0. Coman świetnie strzelił z lewego skrzydła. Podkręcona piłka wpadła do siatki. Początkowo wydawało się, że futbolówkę trącił jeszcze pozostawiony bez opieki Thomas Mueller. Powtórki telewizyjne rozwiały wątpliwości i gol został zapisany na konto Francuza.

Chwilę później pomocy sztabu medycznego potrzebował Kownacki. Nasz napastnik dostał łokciem w głowę od Javiego Martineza. Na szczęście nic poważnego nie stało się Polakowi. Za to chyba chciał się zrewanżować piłkarzom Bayernu, ale poniosły go nerwy i w 20. minucie zobaczył żółta kartkę.

W 23. minucie blisko szczęścia i 22. gola w sezonie był Lewandowski. Kapitan Orłów ładnie uderzył z rzutu wolnego z około 25 metrów. Piłka przeleciała tuż obok spojenia słupka z poprzeczką. W odpowiedzi groźna akcję przeprowadzili gospodarze. Benito Raman zabrał futbolówkę Matsowi Hummelsowi i podał do Kownackiego, który znalazł się w doskonałej sytuacji. Polak jednak uderzył za wysoko.

Fortuna Duesseldorf - Bayern Monachium 0-1 - trwa I połowa

Bramka: Kingsley Coman (15)

STATYSTYKI Fortuna Düsseldorf Bayern Monachium 0 1 Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 2 4 Strzały na bramkę 1 1 Rzuty rożne 1 0 Faule 6 3 Spalone 1 0

