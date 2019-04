Bayern Monachium ponownie jest liderem Bundesligi. Stało się tak po zwycięstwie Bawarczyków w wyjazdowym spotkaniu z Fortuną Duesseldorf 4-1 (2-0). Dwa gole dla obrońców tytułu strzelił Kingsley Coman, który kilka dni temu pobił się na treningu z Robertem Lewandowskim.

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z Fortuną /PAP/EPA

29. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-04-14 15:30 | Stadion: Merkur Spiel-Arena | Widzów: 54600 | Arbiter: F. Zwayer Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 Bayern Monachium 1 4 DO PRZERWY 0-2 D. Lukebakio 89' K. Coman 15',41' S. Gnabry 55' L. Goretzka 90'

Monachijczycy, po rozgromieniu w poprzedniej kolejce Borussii Dortmund 5-0, przedarli się na pozycję lidera. Aby obronić prowadzenie, mistrzowie Niemiec musieli jednak wygrać z Fortuną, bowiem w sobotę BVB bez kontuzjowanego Łukasza Piszczka wygrała przed własną publicznością z FSV Mainz 2-1 i ma przewagę dwóch punktów.

Na szpicy Bawarczyków tradycyjnie wystąpił Robert Lewandowski, a w wyjściowym składzie gospodarzy oglądaliśmy obrońcę Marcina Kamińskiego i napastnika Dawida Kownackiego.

Już w 5. minucie Bayern mógł objąć prowadzenie. Serge Gnabry zagrał z prawego skrzydła, ale zamykający akcję Kingsley Coman trafił w słupek. O Francuzie ostatnio było głośno z powodu jego bójki z Lewandowskim na treningu. Sprawa rozeszła się po kościach. Trener Bawarczyków Niko Kovacz postanowił nie wymierzać kary Lewandowskiemu i Comanowi.

Francuz odpłacił się szkoleniowcowi dobrą grą, a przede wszystkim golem. W 15. minucie to właśnie on zdobył bramkę na 1-0. Coman świetnie strzelił z lewego skrzydła. Podkręcona piłka wpadła do siatki. Początkowo wydawało się, że futbolówkę trącił jeszcze pozostawiony bez opieki Thomas Mueller. Powtórki telewizyjne rozwiały wątpliwości i gol został zapisany na konto Francuza.

Chwilę później pomocy sztabu medycznego potrzebował Kownacki. Nasz napastnik dostał łokciem w głowę od Javiego Martineza. Na szczęście nic poważnego nie stało się Polakowi. Za to chyba chciał się zrewanżować piłkarzom Bayernu, ale poniosły go nerwy i w 20. minucie zobaczył żółta kartkę.

W 23. minucie blisko szczęścia i 22. gola w sezonie był Lewandowski. Kapitan Orłów ładnie uderzył z rzutu wolnego z około 25 metrów. Piłka przeleciała tuż obok spojenia słupka z poprzeczką. W odpowiedzi groźna akcję przeprowadzili gospodarze. Benito Raman zabrał futbolówkę Matsowi Hummelsowi i podał do Kownackiego, który znalazł się w doskonałej sytuacji. Polak jednak uderzył za wysoko.

Gospodarze starali się, żeby odrobić straty. Długo utrzymywali się przy piłce i konstruowane przez nich akcje wyglądały nieźle do pola karnego Bawarczyków. W decydującym momencie brakowało jednak dokładnego podania, zaskakującego strzału z dystansu. Za to w 38. minucie Fortuna omal nie straciła drugiego gola po szybkiej akcji Bayernu. Znów pokazał się Coman, który potężnie strzelił z dystansu. Michael Rensing zdołał odbić piłkę.

Co się odwlecze... Coman dopiął swego w 41. minucie. Francuz dostał piłkę od Joshuy Kimmicha i nie dał szans bramkarzowi Fortuny.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Rensing uratował swój zespół przed stratą kolejnego gola. Golkiper znakomicie poradził sobie z "główką" Martineza.

1 4 Fortuna Düsseldorf Bayern Monachium Neuer Alaba Hummels Kimmich Süle Coman 2 Gnabry Martinez Thiago Lewandowski Mueller Rensing Ayhan Hoffmann Kamiński Barkok Sobottka Stöger Zimmermann Hennings Kownacki Raman SKŁADY Fortuna Düsseldorf Bayern Monachium Michael Rensing Manuel Neuer 20′ 20′ Kaan Ayhan David Alaba Andre Hoffmann Mats Hummels Marcin Kamiński Joshua Kimmich Aymen Barkok Niklas Süle 67′ 67′ Marcel Sobottka 15′, 41′ 15′, 41′ Kingsley Coman Kevin Stöger 55′ 55′ 80′ 80′ Serge Gnabry Matthias Zimmermann Aginaga Javi Martinez 68′ 68′ Rouwen Hennings Alcantara Thiago 80′ 80′ Dawid Kownacki Robert Lewandowski Benito Raman 70′ 70′ Thomas Mueller REZERWOWI Jannick Theissen 53′ 53′ Sven Ulreich Robin Bormuth Jerome Boateng 68′ 68′ 89′ (k.) 89′ (k.) Dodi Lukebakio Lars Lukas Mai 67′ 67′ Alfredo Morales Alphonso Davies 80′ 80′ Takashi Usami 70′ 70′ 90′ 90′ Leon Goretzka Marvin Ducksch 80′ 80′ James Rodriguez Kenan Karaman Renato Sanches

W 51. minucie Kovacz musiał dokonać wymuszonej korekty w składzie. Z powodu kontuzji gry nie mógł kontynuować Manuel Neuer, którego zastąpił Sven Ulreich. Dramat gwiazdora Bayernu nie wpłynął negatywnie na jego kolegów. Wręcz przeciwnie. W 55. minucie obrońcy tytułu prowadzili już 3-0. Z rzutu rożnego dośrodkował Thiago Alcantara. Zagranie przedłużył Mueller, a Serge Gnabry z bliska umieścił piłkę w bramce.

W 63. minucie okazję miał Lewandowski. Polski napastnik strzelił głową prosto w ręce Rensinga.

Po utracie trzeciego gola gospodarze stracili wiarę, że są w stanie coś zdziałać w tym pojedynku. Zadowolony z wysokiego prowadzenia Bayern nie forsował tempa, a i tak miał wyraźną przewagę.

W 80. minucie zszedł z boiska Kownacki. Jego miejsce zajął Takashi Usami.

W końcówce spotkania doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Gospodarze sygnalizowali sędziemu zagranie ręką w polu karnym przez Hummelsa. Felix Zwayer początkowo nie dopatrzył się złamania przepisów, ale dzięki systemowi VAR zmienił zdanie i podyktował "jedenastkę" dla gospodarzy. Rzut karny pewnie wykorzystał Dodi Lukebakio.

Bayern przypieczętował efektowne zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Po wrzutce Lewandowskiego niepewnie interweniował jeden z obrońców Fortuny. Piłka trafiła pod nogi Leona Goretzki, który nie zmarnował prezentu i z kilku metrów zmusił do kapitulacji Rensinga.

RK



Fortuna Duesseldorf - Bayern Monachium 1-4 (0-2)

Bramki: 0-1 Kingsley Coman (15), 0-2 Kingsley Coman (41), 0-3 Serge Gnabry (55), 1-3 Dodi Lukebakio (89 - rzut karny), 1-4 Leon Goretzka (90)



STATYSTYKI Fortuna Düsseldorf Bayern Monachium 1 4 Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 4 15 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 2 6 Faule 10 8 Spalone 1 2

