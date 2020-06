Florian Wirtz, który zdobył bramkę w meczu Bayeru Leverkusen z Bayernem Monachium, został najmłodszym strzelcem gola w Bundeslidze. Jest też najmłodszym debiutantem w historii swojego klubu.

W sobotnim meczu 30. kolejki Bundesligi "Aptekarze" przegrali z Bayernem 2-4. Jedną z bramek w tym meczu zdobył Robert Lewandowski. Swój moment chwały miał też jednak młody zawodnik Bayeru.

Wirtz zdobył bramkę w 89. minucie, gdy losy spotkania były już rozstrzygnięte. Mimo, że trafienie nic jego drużynie nie dało, to na pewno sam bohater będzie miło wspominał tę chwilę. Wpisał się bowiem do historii ligi niemieckiej, zostając najmłodszym strzelcem gola.

Do tej pory tytuł ten dzierżył Nuri Sahin. Reprezentant Turcji pierwszy raz trafił do siatki w wieku 17 lat, dwóch miesięcy i 21 dni. Było to 26 listopada 2005 roku, a Borussia Dortmund pokonała wtedy Norymbergę 2-1.