W pierwszym niedzielnym spotkaniu 22. kolejki Bundesligi Bayern Monachium pokonał FC Koeln 4-1. "Bawarczycy" rozstrzygnęli losy meczu już na samym początku. Drużyna z Kolonii również miała swoje momenty, ale obudziła się nieco za późno. Ozdobą bramki było trafienie Roberta Lewandowskiego!

W poprzedniej kolejce "Bawarczycy" bezbramkowo zremisowali z podopiecznymi Juliana Nagelsmanna. W sobotę drużyna z Lipska wygrała spotkanie z Werderem Brema 3-0 i objęła prowadzenie w tabeli.



Mecz z Koeln był zatem bardzo ważny dla Bayernu. Wygrana pozwoliłaby im przeskoczyć groźnego rywala. Drużyna Hansiego Flicka była zdecydowanym faworytem tego spotkania. Koeln nie wygrał z Bayernem od niemal 11. spotkań z rzędu i jest to dla nich najdłuższa taka seria przeciwko jakiejkolwiek drużynie z czołówki ligi.



Spotkanie o wiele lepiej rozpoczęło się dla gości. Bayern rozegrał bardzo dobrą akcję, po której Thomas Mueller podał do Roberta Lewandowskiego. Polak popędził w stronę pola karnego i pięknym strzałem pokonał Timo Horna.



"Bawarczycy" byli bardzo ofensywnie usposobieni i wykorzystywali każdą nadarzającą się okazję. Już dwie minuty później drużyna Flicka ponownie zabawiła się na boisku. Lewandowski podał do Muellera, ten odegrał do Kingsley Comana, a Francuz umieścił futbolówkę w siatce.

Festiwal strzelecki drużyny z Monachium zdawał się nie mieć końca. Bayern przeważał i swoją dominację potwierdził w 12. minucie. Joshua Kimmich wrzucił piłkę z rzutu rożnego do Serge Gnabry'ego. Ten opanował futbolówkę, zszedł do środka i kąśliwym strzałem po ziemi zdobył kolejną bramkę.



Niemiec mógł dołożyć kolejne trafienie już po chwili. Gnabry wpadł w pole karne i znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Tym razem golkiper gospodarzy dobrze wyszedł z bramki i wygrał starcie z graczem Bayernu.



Piłkarze Flicka mieli bardzo dużo miejsca na boisku i perfekcyjnie to wykorzystywali. Coman otrzymał dobre podanie zza pola karnego i momentalnie odegrał do Thiago Alcantary. Hiszpan bez zastanowienia huknął z powietrza, lecz minimalnie chybił. Groźnie zrobiło się również po dograniu Muellera do Gnabry'ego. Tym razem gracz Bayernu trafił w poprzeczkę.

Tuż przed końcem pierwszej części gry ponownie bliscy zdobycia gola byli zawodnicy Bayernu. Kimmich uderzył z dystansu, a pędząca futbolówka odbiła się od słupka. Wcześniej trącił ją Horn i prawdopodobnie tylko dzięki niemu, Niemiec nie mógł cieszyć się z bramki.

Drugą połowę mocnym uderzeniem rozpoczęli natomiast gracze Koeln. Jhon Cordoba wbił piłkę do bramki, lecz wcześniej jeden z piłkarzy gospodarzy znajdował się na spalonym. Początkowo sędzia uznał gola, ale zmienił decyzję po interwencji wozu VAR.



Gospodarze po chwili znowu wpakowali futbolówkę do siatki. Ponownie z bliskiej odległości trafił Cordoba i... arbiter nie mógł uznać gola. Tym razem na spalonym znajdował się sam napastnik ekipy z Kolonii.



Obrona Bayernu o wiele gorzej sprawowała się po przerwie. Zawodnicy Koeln powoli dochodzili do głosu, ale w ich grze zdecydowanie brakowało skuteczności. Niewykorzystane okazje zemściły się bardzo szybko. Gnabry popisał się efektownym rajdem i płaskim strzałem pokonał Horna.

Podopieczni Markusa Gisdola tworzyli sobie jednak kolejne okazje i w końcu dopięli swego. Florian Kainz popędził boczną strefą boiska i bardzo dobrze zagrał wzdłuż pola karnego. Na piłkę nabiegł Mark Uth i dopełnił formalności.



Gospodarze pewne mogliby prowadzić wyżej, ale w świetnej dyspozycji znajdował się Manuel Neuer. W 88. minucie Anthony Modeste znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Bayernu. Niemiec dobrze wyszedł jednak z bramki i wygrał pojedynek z napastnikiem.



PA

22. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-02-16 15:30 | Stadion: RheinEnergieStadion | Widzów: 50000 | Arbiter: F. Zwayer 1. FC Koeln Bayern Monachium 1 4 DO PRZERWY 0-3 M. Uth 70' R. Lewandowski 3' K. Coman 5' S. Gnabry 12',66'

1 4 1. FC Koeln Bayern Monachium Neuer Alaba Boateng Kimmich Pavard Davies Gnabry 2 Thiago Lewandowski Coman Mueller Horn Bornauw Czichos Ehizibue Jakobs Katterbach Drexler Hector Skhiri Córdoba Copete Uth SKŁADY 1. FC Koeln Bayern Monachium Timo Horn Manuel Neuer 79′ 79′ Sebastiaan Bornauw David Alaba Rafael Czichos 28′ 28′ 46′ 46′ Jerome Boateng Kingsley Ehizibue 59′ 59′ Joshua Kimmich 72′ 72′ Ismail Jakobs 82′ 82′ Benjamin Pavard 29′ 29′ Noah Katterbach Alphonso Davies Dominick Drexler 12′, 66′ 12′, 66′ Serge Gnabry Jonas Hector 49′ 49′ Alcantara Thiago Ellyes Skhiri 3′ 3′ Robert Lewandowski 81′ 81′ Jhon Andrés Córdoba Copete 5′ 5′ 79′ 79′ Kingsley Coman 70′ 70′ Mark Uth Thomas Mueller REZERWOWI Julian Krahl Sven Ulreich Toni Leistner 46′ 46′ Lucas Hernández Pi 72′ 72′ Benno Schmitz Álvaro Odriozola Arzallus Marco Höger Philippe Coutinho 29′ 29′ Florian Kainz Mickaël Cuisance Elvis Rexhbecaj 79′ 79′ Leon Goretzka 81′ 81′ Anthony Modeste 59′ 59′ Corentin Tolisso Simon Terodde Joshua Zirkzee Jan Thielmann

STATYSTYKI 1. FC Koeln Bayern Monachium 1 4 Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 11 23 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 1 6 Faule 13 10 Spalone 3 1