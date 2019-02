Borussia Dortmund już ponad miesiąc temu informowała, że zamierza aktywować klauzulę wykupu Paco Alcacera. Dziś oficjalnie potwierdziła to FC Barcelona, która ujawniła, że niemiecki klub zapłaci za napastnika 23 mln euro oraz pięć mln bonusów.

Zdjęcie Paco Alcacer /AFP

- Poinformowaliśmy Barcelonę, że skorzystamy z opcji wykupu. Paco jest z nami całym sercem, szybko się zintegrował i stał się integralną częścią zespołu - mówił już pod koniec listopada dyrektor sportowy dortmundzkiego klubu Michael Zorc.



Reklama

"Duma Katalonii" długo zwlekała z oficjalnym potwierdzeniem transferu. Dziś zdradziła jednak szczegóły zawarte w umowie. Dortmundzki klub zapłaci za Paco 23 mln euro plus pięć mln bonusów. Do tego dochodzi pięć procent nadwyżki od tej kwoty, jeśli w przyszłości Alcacer zostanie sprzedany do innego klubu za wyższą sumę pieniędzy.

Napastnik nie zawojował Barcelony, w 50 spotkaniach zdobywając dla niej 15 bramek. Był zawodnikiem Barcy przez dwa lata.

Znacznie lepiej hiszpańskiemu snajperowi idzie na boiskach Bundesligi. W 18 spotkaniach dla nowego klubu strzelił już 13 goli, choć najczęściej pełni rolę dżokera. Borussia zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli.

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

WG