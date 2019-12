Jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy młodego pokolenia Erling Haaland wybrał nowy klub. Napastnik zagra w zespole Łukasza Piszczka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia M'gladbach - Paderborn 2-0 - skrót. WIDEO © 2019 Associated Press

Borussia Dortmund poinformowała, że udało się jej pozyskać Erlinga Haalanda. Norweski napastnik był wcześniej łączony z Manchesterem United i Juventusem, jednak zdecydował się wybrać niemiecką drużynę. Według portalu "Goal.com" kwota transferu wynosi około 23 milionów euro, a kontrakt Haalanda będzie obowiązywał do lata 2024 roku.



Reklama

Norweg ma za sobą bardzo dobry okres w RB Salzburg i w 22 spotkaniach zdobył aż 28 goli, zaliczając przy okazji aż sześć asyst. Haaland po ogłoszeniu transferu skomentował go dla oficjalnej strony "BVB": - Od początku wiedziałem, że chcę dołączyć do Borussii i grać przed tą niesamowitą 80-tysięczną publicznością. Nie mogę się doczekać startu.



Przyjście Norwega do klubu skomentował również działacz Borussii Hans-Joachim Watzke: - Dobrze wiemy, że interesowały się nim inne wielkie marki, a on pomimo tego zdecydował się dołączyć do nas i razem z nami realizować projekt BVB. Dla oficjalnej strony klubu wypowiedział się także dyrektor sportowy Michael Zorc: - Nie możemy się doczekać żeby oglądać jego ambicję, atletyczność i siłę. Jest to środkowy napastnik z niesamowitym strzeleckim instynktem i sporą szybkością. Liczymy, że rozwinie się jeszcze grając dla Borussii.

Bundesliga - wyniki, tabela, terminarz