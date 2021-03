Borussia Dortmund w sobotę zaledwie zremisowała z walczącym o utrzymanie w Bundeslidze FC Koeln 2-2, ratując się przed porażką w ostatnich minutach gry. Dwa gole dla BVB strzelił Erling Haaland, który jednak po końcowym gwizdku nie krył wściekłości.

Ekipa z Dortmundu musi walczyć o to, by zająć na koniec sezonu miejsce w pierwszej czwórce, premiowane grą w Lidze Mistrzów. Póki co jednak strata do czwartego Eintrachtu Frankfurt jest duża - wynosi cztery punkty. Sytuacja wyglądałaby znacznie lepiej, gdyby nie sobotnia, wstydliwa wpadka.

Borussia do 90. minuty przegrywała ze skazywaną na pożarcie ekipą z Kolonii 1-2. Punkt uratował jej Haaland, który wcześniej strzelił też pierwszą bramkę dla zespołu. O radości nie mogło jednak być mowy. Po końcowym gwizdku Norweg błyskawicznie ruszył do szatni, nie dziękując za grę kolegom.



Postawę swojej gwiazdy starał się usprawiedliwić trener, Edin Terzic. - Rozczarowanie wynika z faktu, że naprawdę chciał wygrać. Chęć walki o triumfy to coś, co go wyróżnia - mówił, dodając, że czas przerwy na mecze reprezentacyjne jego ekipa otworzy "lekkim rozczarowaniem".



Sam Haaland zabrał także głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. "To nie był najlepszy rezultat" - przekazał.



