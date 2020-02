Erling Haaland w zimowym okienku transferowym trafił do Borussii Dortmund i z miejsca stał się jedną z największych gwiazd Bundesligi. Co ciekawe, Norweg mógł trafić do Niemiec już w 2016 roku, wzmacniając ekipę Hoffenheim, lecz negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. A wszystko przez kwotę trzech tysięcy euro miesięcznie.

Brzmi to dość absurdalnie, choć działacze Hoffenheim pewnie mają na ten temat nieco inne zdanie. Dziś mogą tylko żałować, bo ze względu na restrykcyjne trzymanie się ustalonych w klubie przepisów, stracili prawdziwy piłkarski diament, który wymagał drobnego oszlifowania.

Jak donosi niemiecki "Bild", w 2016 roku Haaland przebywał na testach w Hoffenheim. Skauci "Wieśniaków", jak potocznie nazywa się ten klub, wypatrzyli jego talent na norweskich boiskach, a sam Norweg przekonał swoją postawą trenerów jednej z drużyn młodzieżowych.

Wszystko przemawiało więc za tym, by podpisać kontrakt z utalentowanym nastolatkiem. Jak to jednak często bywa w takich sytuacjach, na drodze stanęły pieniądze...

Wewnątrzklubowy regulamin wprowadzał limit, wedle którego juniorzy mogli zarabiać maksymalnie dwa tysiące euro miesięcznie. Przedstawiciele Haalanda domagali się natomiast pensji w wysokości pięciu tys. euro, na co Hoffenheim nie mogło przystać.

Norweg wrócił więc do swojej ojczyzny, kontynuując grę w barach ekipy Byrne FK. Później trafił do Molde FK, skąd wykupił go RB Salzburg. W Austrii gwiazda Haalanda rozbłysła pełnym blaskiem, dzięki czemu Borussia pozyskała go zimą za 20 mln euro. Kwota ta byłaby zdecydowanie wyższa, leczy tyle właśnie wynosiła klauzula, zawarta w kontrakcie 19-latka.

Transfer młodego snajpera był świetnym ruchem ze strony włodarzy BVB. W czterech ligowych meczach Haaland trafiał do siatki aż siedmiokrotnie, przy czym tylko dwa razy pojawiał się na murawie od pierwszej minuty. Średnio zdobywa gola co 32 minuty.

