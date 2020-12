Erling Haaland mimo zaledwie 20 lat na karku już teraz zaliczany jest do grona najlepszych napastników świata. Norweg zdradził w rozmowie z telewizją "Sport1", że stara się podglądać grę Roberta Lewandowskiego.

Snajper w obecnym sezonie ma już na koncie 17 strzelonych goli. Jego niebywała skuteczność sprawia, że znajduje się na celowniku największych klubów Europy, między innymi Realu Madryt i Juventusu. Młody zawodnik zapowiedział jednak, że póki co nie zamierza ruszać się z Dortmundu. - Czuję się tu szczęśliwy - zadeklarował.

Co ciekawe, Haaland zdradził, że prawdziwą inspiracją jest dla niego Robert Lewandowski. - To jeden z najlepszych graczy na świecie. Dokładnie go obserwuję. Chcę kiedyś wygrać to, co on, osiągnąć tyle samo - komentował.



Młodzian stwierdził też, że jeszcze przed pożegnaniem z Borussią Dortmund chciałby z tym klubem sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów, który byłby formą podziękowania za czas spędzony w klubie.



(TC)



