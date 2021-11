Nerwowa atmosfera w zespole mistrza Niemiec panuje od wielu tygodni. Pięciu zawodników pierwszego zespołu odmówiło przyjęcia szczepionki przeciw Covid-19. Wśród nich był Eric Maxim Choupo-Moting.



W środę wczesnym popołudniem Bayern poinformował, że napastnik kameruńskiego pochodzenia jest zakażony koronawirusem.



"Eric Maxim Choupo-Moting uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Zawodnik obecnie jest izolowany, pomimo infekcji czuje się dobrze" - czytamy w klubowym komunikacie.



Wcześniej władze "Die Roten" ogłosiły, że nie będą wypłacać pensji tym zawodnikom, którzy przebywają na kwarantannie. Niemieckie media donosiły, że ci zamierzali skierować sprawę na drogę sądową. Zapowiadała się wielomiesięczna batalia.

Musiala i Gnabry już zaszczepieni

Tymczasem we wtorek, zupełnie nieoczekiwanie, "Kicker" ogłosił, że dwóch z pięciu "buntowników" zdecydowało się na przyjęcie wakcyny. Chodzi o Jamala Musialę i Serge'a Gnabry'ego. Ten drugi, jako ozdrowieniec, nie potrzebuje drugiej dawki.



Ze szczepieniem wciąż zwlekają natomiast Joshua Kimmich i Michael Cuisance. Bez kilku podstawowych graczy Bayern wygrał we wtorek 2-1 wyjazdowy mecz z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów. Triumf zapewnił Bawarczykom awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie E.



UKi