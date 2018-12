Po piątkowym zwycięstwie Borussii Dortmund z Borussią Moenchengladbach (2-1), Bayern Monachium jest pod jeszcze większą presją, jeśli nie chce mieć większej straty do lidera. Śledź razem z Interią na żywo spotkanie mistrzów Niemiec we Frankfurcie.

Już 9 punktów tracił przed meczem we Frankfurcie zespół Roberta Lewandowskiego do lidera z Dortmundu. Był to również powrót obecnego trenera Bayernu Niko Kovacza na boisko swojego byłego klubu.

W składzie mistrzów Niemiec pojawił się oczywiście polski napastnik, ale zabrakło wielu innych graczy. Robben, James Rodriguez, Tolisso, Gnabry i Goretzka są kontuzjowani, natomiast Renato Sanches - zawieszony.



Pierwszą groźną akcję przeprowadzili gospodarze. W 9. minucie Gacinović znakomicie podał na prawą stronę do Da Costy, który uderzył z pierwszej piłki, ale Neuer nie dał się zaskoczyć. Bayern nie chciał pozostać dłużny. Idealną okazję miał Javi Martinez po podaniu Kimmicha, jednak Trapp w kapitalnym stylu wybił piłkę na rzut rożny.



W 36. minucie był już jednak bez szans. Bayern rozegrał akcję jak na treningu. Najpierw długie podanie dotarło do Mullera, który podał do Lewandowskiego, a ten znakomicie zagrał na środek pola karnego do Ribery'ego. Francuz tylko dopełnił formalności, trafiając niemal do pustej bramki, bo Trapp nie miał żadnych szans na obronę.



Jeszcze w pierwszej połowie Polak mógł popisać się drugą znakomitą asystą, gdyby po jego dośrodkowaniu Muller był bardziej precyzyjny i nie trafił tylko w poprzeczkę. Chwilę wcześniej z boiska musiał zejść kontuzjowany Gacinović.



Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium 0-1 - trwa I połowa



0-1 Ribery (36.)



Eintracht: Trapp - D. da Costa, Salcedo, Falette, N'Dicka, Kostić - Gacinović, G. Fernandes, Willems - Haller, Jović.

Bayern: Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Kimmich, Javi Martínez - Müller, Alcántara, Ribéry - Lewandowski.