Poważnie osłabiona będzie Borussia Dortmund w ostatnich kolejkach sezonu Bundesligi. Marco Reus został zdyskwalifikowany na dwa, a Marius Wolf na trzy spotkania za czerwone kartki w meczu z Schalke 04.

Do końca sezonu Bundesligi pozostały już tylko trzy kolejki. Borussia Dortmund na finiszu traci dwa punkty do Bayernu Monachium i kwestia tytułu wciąż jest otwarta. Do ostatnich meczów drużyna Luciena Favre przystąpi jednak poważnie osłabiona.

W derbowym meczu z Schalke 04 bezpośrednimi czerwonymi kartkami ukarani zostali Marco Reus i Marius Wolf, obaj za brutalne wślizgi. Niemiecka federacja uznała, że o ile Reus chciał zaatakować piłkę, tak Wolf zainteresowany był wyłącznie nogami rywala. W tej sytuacji pierwszy z nich został ukarany dwoma meczami dyskwalifikacji, a drugi - trzema.



Kara oznacza, że Wolf nie zagra już w tym sezonie Bundesligi, Reus może wrócić na ostatni mecz przeciwko Borussii Moenchengladbach.

W sobotnim meczu Borussia niespodziewanie przegrała 2-4 z Schalke 04 Gelsenkirchen. Porażka ta jest o tyle bolesna, że Bayern Monachium także nie zagrał najlepszego spotkania i tylko zremisował 1-1 z 1. FC Nuernberg. Na finiszu rozgrywek sprawa mistrzostwa jest jeszcze otwarta, choć Borussia musi liczyć, że Bayern potknie się po raz kolejny.

