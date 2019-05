Ajax w środę przegrał w półfinale Ligi Mistrzów, ale po piłkarzy klubu z Amsterdamu i tak ustawia się kolejka chętnych. Donny van de Beek zwrócił na siebie uwagę Borussii Dortmund, której dyrektor sportowy obserwował go w czasie spotkania z Tottenhamem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kibic Tottenhamu oszalał ze szczęścia po awansie do finału Ligi Mistrzów. Wideo © 2019 Associated Press

Michael Zorc pojechał do Amsterdamu oglądać z trybun rewanżowy mecz półfinałowy między Ajaxem a Tottenhamem. Według niemieckich mediów, oglądał van de Beeka, którego sprowadzeniem ma być zainteresowana Borussia.

Reklama

22-letni ofensywny pomocnik strzelił zwycięskiego gola dla holenderskiej drużyny w pierwszym meczu z Tottenhamem. W rewanżu był mniej widoczny, spędził jednak na murawie pełne 90 minut.



BVB to nie jedyny klub zainteresowany sprowadzeniem Holendra. Mają go bacznie obserwować również szykujący spore zmiany w składzie Bayern Monachium oraz... Tottenham. Kontrakt van de Beeka z Ajaxem wygasa 30 czerwca 2020 r. Według medialnych doniesień, sprowadzenie Holendra będzie kosztować nowy klub ponad 50 milionów euro.



Duże zainteresowanie na rynku transferowym wzbudzają również inni młodzi piłkarze Ajaxu. Frenkie de Jong podpisał już kontrakt z Barceloną, która zapłaciła za niego 75 mln euro. Do Katalonii trafi latem, w jego ślady może podążyć Matthijs de Ligt. Nicolasem Tagliafico interesuje się z kolei Atletico Madryt.





Zdjęcie Donny van de Beek jest jednym z młodych piłkarzy Ajaxu, którzy w tym sezonie niemal podbili europejski futbol / Charlotte Wilson/Offside / Contributor / Getty Images

DG