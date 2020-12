Bundesliga. Dominik Szoboszlai przejdzie testy medyczne w RB Lipsk

Jeden z najlepiej rokujących piłkarzy młodego pokolenia trafi najprawdopodobniej do Bundesligi. Dominik Szoboszlai udał się w czwartek na testy medyczne do RB Lipsk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. RB Lipsk – Werder Brema 2-0. Skrót meczu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). wideo Eleven Sports

Reprezentant Węgier kuszony był w ostatnim czasie przez czołowe kluby Europy. O jego względy zabiegali m.in. skauci Realu Madryt, AC Milan i Arsenalu Londyn. Jak widać, zabrakło im jednak argumentów, by przekonać do siebie 20-letniego zawodnika.

Reklama

O spodziewanym transferze do zespołu półfinalisty ubiegłego sezonu Champions League donosi Fabrizio Romano - dziennikarz świetnie poinformowany w zakulisowych pertraktacjach.

Szoboszlai to boczny lub środkowy pomocnik. Pokazał się z doskonałej strony jako zawodnik Red Bull Salzburg, którego barw broni od stycznia 2018 roku. W bieżącym sezonie rozegrał dla mistrzów Austrii 21 meczów, zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył 10 asyst.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Jeśli wyniki testów nie wzbudzą wątpliwości, zawodnik podpisze z RB Lipsk pięcioletnią umowę. Kosztował będzie 25 mln euro. Klub z Salzburga może liczyć również na określony procent z kolejnych transferów piłkarza.

UKi

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz



-----------------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!