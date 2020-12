Jak poinformowali dziennikarze "Sky Sport", węgierski talent - Dominik Szoboszlai znalazł się na celowniku RB Lipsk.

20-letni pomocnik od stycznia 2018 reprezentuje barwy austriackiego RB Salzburg. Z miesiąca na miesiąc czyni bardzo duże postępy i szybko znalazł się na celowniku czołowych zespołów świata. Media wymieniały w gronie jego potencjalnych pracodawców między innymi Real Madryt.

Według informacji "Sky Sport", Szoboszlai nie wyjedzie jednak na Półwysep Iberyjski. Zamiast tego trafi do Bundesligi, do zespołu mającego tego samego właściciela, co jego obecny pracodawca - RB Lipsk. Według dziennikarzy, do zmiany barw ma dojść jeszcze w tym roku, a zespół zza naszej zachodniej granicy zapłaci za niego 25 milionów euro.



Pomocnik w obecnym sezonie zaliczył jak dotąd w barwach drużyny z Salzburga 19 występów. Strzelił osiem goli i zaliczył 9 asyst.



