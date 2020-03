Nie milkną echa sobotniego przerwanego meczu pomiędzy Bayernem Monachium a TSG Hoffenheim. Kibice Bayernu wywiesili pod koniec spotkania transparenty, które obrażały właściciela Hoffenheim Dietmara Hoppa. - Gdybym wiedział, czego ci idioci chcą ode mnie, to może łatwiej byłoby mi to zrozumieć - stwierdził poszkodowany.

Zachowanie kibiców Bayernu spowodowało przerwanie meczu na niemal 20 minut. Incydent przysłonił efektowne zwycięstwo "Die Roten" 6-0 i niemieckie media rozpisywały się na temat obraźliwego transparentu skierowanego do Dietmara Hoppa, który jest właścicielem klubu Hoffenheim. - Gdybym wiedział czego ci idioci chcą ode mnie, to może łatwiej byłoby mi to zrozumieć. Nie pojmuję czemu oni są wobec mnie aż tak wrogo nastawieni, przypomina mi to mroczne czasy - skomentował całe zdarzenie Hopp.



- Nie chcę nawet rozmawiać z tymi ludźmi, oni żyją w innym świecie. Nie wiedziałbym nawet, co im powiedzieć. Ludzie, którzy to robią, powinni się trzymać z daleka od stadionów - dodał Niemiec w rozmowie z "Sport1".



Do podobnego zajścia doszło podczas niedzielnego meczu pomiędzy Unionem Berlin a Wolfsburgiem. Kibice drużyny gospodarzy również wywiesili transparent, który obrażał Hoppa. Tym razem także interweniowali piłkarze, jednak ostatecznie płótno usunięto z trybun.



