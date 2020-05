Niemiecka liga (DFL) nie będzie karać piłkarzy za złamanie społecznych zasad zbliżania się podczas świętowania goli. W sobotę 16 maja do gry wróciła Bundesliga po przerwie z powodu pandemii koronawirusa.

Przed rozpoczęciem gier zawodnicy byli instruowani, żeby utrzymywać odpowiedni dystans, ale nie będzie to ściśle przestrzegane.

Dedryck Boyata, obrońca Herthy Berlin, z radości pocałował kolegę z zespołu Marka Grujicia, kiedy stołeczna drużyna objęła prowadzenie w wyjazdowym meczu z TSG 1899 Hoffenheim.



"Jeśli chodzi o świętowanie goli, to było tylko jedynie wskazane w wytycznych, dlatego kary nie są konieczne" - stwierdził rzecznik DFL.



"Mam nadzieję, że ludzie z zewnątrz to zrozumieją. To była tylko rekomendacja" - powiedział Bruno Labbadia, trener Herthy.



"Mamy sześć negatywnych testów, ostatni raz przeszliśmy go w piątek. Emocje także są częścią tej gry. W innym wypadku nie ma w ogóle sensu wychodzić na boisko" - dodał.



Z kolei Vedad Ibišević, napastnik Herthy, splunął w polu karnym po niewykorzystanej sytuacji, co jest wbrew obecnym przepisom.



Natomiast jak można świętować bramkę pokazał Erling Haaland. 19-letni Norweg trafił do siatki dla Borussii Dortmund w meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen, a następnie cieszył się z kolegami, ale zachowując odległość.

