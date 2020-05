Po tym jak u dwóch piłkarzy i fizjoterapeuty FC Koeln stwierdzono koronawirusa, a w mediach rozpętała się burza, czy niemiecka liga powinna wznawiać rozgrywki, władze DFL zaleciły klubom nie podawanie do wiadomości publicznej wyników testów na obecność choroby Covid-19.

"Komunikacja będzie przebiegać w sposób centralny. Nie chcemy, by każdy z klubów wydawał swoje komunikaty" - miał napisać do zespołów dyrektor DFL Ansgar Schwenken. Do pisma dotarł magazyn "Kicker".

W poniedziałek po południu ma dojść też do wideospotkania przedstawicieli wszystkich 36 klubów Bundesligi i jej zaplecza.



W niedzielę u wszystkich piłkarzy FC Koeln przeprowadzono drugi test na koronawirusa i u wszystkich pozostałych dał on wynik negatywny. Chorzy zostali wyizolowani i przebywają na domowej kwarantannie, ponieważ nie mieli żadnych objawów, sugerujących zakażenie.



Od samego początku w dokumencie o wznowieniu rozgrywek przygotowanym przez DFL było napisane: "Żadnych automatycznych oświadczeń do prasy w przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa u piłkarza. Na pierwszym miejscu musi stać weryfikacja medyczna i możliwe drogi zakażenia innych osób".



Mimo wszystko wiele niemieckich klubów postanowiło opublikować wyniki testów. Jedynie FC Augsburg, Borussia Moenchengladbach i RB Lipsk nie podali żadnych informacji.



Kluby mają nadzieję, że w najbliższą środę w trakcie spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z ministrami sportu poszczególnych landów, zostanie ustalony konkretny termin wznowienia rozgrywek, które zawieszone zostały w marcu z powodu pandemii koronawirusa.

