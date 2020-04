- Myślę, że dla ligi to byłaby wspaniała wiadomość. On potrafi stworzyć widowisko, ale nie wiem, czy Bayern to akurat odpowiedni kierunek - stwierdził Dennis Aogo, były klubowy kolega Leroya Sane z czasów gry w Schalke.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. To było wejście smoka. Czy Erling Haaland utrzyma formę? (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Leroy Sane już od dłuższego czasu jest łączony z Bayernem Monachium. Niemiec rozważa powrót do Bundesligi, a jedynym klubem, do którego mógłby się przenieść są "Die Roten". Sane występował wcześniej w Bundeslidze. Manchester City kupił go z Schalke za przeszło 45 milionów funtów.

Reklama

Były kolega z zespołu Sane - Dennis Aogo nie jest jednak przekonany, czy ekipa z Bawarii poczyniłaby dobry ruch, sprowadzając do siebie obecnego zawodnika "Obywateli". Niemiec nie podważa umiejętności piłkarskich Sane, ale ma wątpliwości do jego odporności psychicznej na presję, która na pewno wystąpiłaby w Bayernie.

- Myślę, że dla ligi to byłaby wspaniała wiadomość. On potrafi stworzyć widowisko, ale nie wiem, czy Bayern to akurat odpowiedni kierunek. Wysoka opłata za transfer i presja jaka będzie na nim ciążyła w "Die Roten" może mieć na niego wpływ - ocenił Aogo w rozmowie z portalem Goal.com.

Zdjęcie Leroy Sane / Oli Scarff / AFP

- To bardzo dobry gość, ale poznałem go również od jego wrażliwej strony. Być może teraz jest już inaczej, ale on za sobą ma jeszcze ciężką kontuzję - dodał.

Sane przeszedł operację po kontuzji, której nabawił się w sierpniu. Jego powrót był planowany na marzec, jednak rehabilitacje Niemca wyhamowała epidemia koronawirusa.

- Nie jest tajemnicą, że Bayern wykazuje zainteresowanie Sane, ale kontaktują się za nami także inne kluby. Rozmawiamy z Manchesterem City, jaki będzie następny krok - powiedział niedawno agent piłkarza Damir Smoljan.

Sane chciałby również wrócić do Bayernu ze względu na Ligę Mistrzów. Niemiec sądzi, że tam mógłby spełnić swoje największe sportowe marzenie i wygrać Champions League.

Zobacz więcej informacji o Bundeslidze



PA

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL