Piłkarzy Fortuny Duesseldorf czeka w niedzielę starcie z Bayernem Monachium. Jak informuje bild.de, największa gwiazda beniaminka niemieckiej ligi - Dodi Lukebakio może trafić na ławkę, a sporo wskazuje na to, że miejsce w ataku zajmie Dawid Kownacki.

Zdjęcie Dodi Lukebakio (z lewej) /AFP

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

21-letni Belg został ściągnięty do Fortuny z angielskiego Watfordu na zasadzie wypożyczenia i szybko pokazał wielki potencjał. W pierwszej rundzie ustrzelił hat-tricka w starciu z Bayernem, dzięki czemu jego zespół sprawił sensację remisując na Allianz-Arenie 3-3.



Od tego czasu młody Belg strzelił w lidze kolejne trzy gole i zaliczył cztery asysty. W efekcie jego wartość rynkowa poszybowała w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy z trzech do dziesięciu milionów euro (źródło Transfermarkt). Jest więc zdecydowanie najwyżej wycenianym piłkarzem w kadrze Fortuny.

Trener Friedhelm Funkel zasugerował jednak, że Lukebakio może w ogóle nie zagrać w następnym meczu z Bayernem.



- Trzy gole z pierwszego meczu to już przeszłość. Żeby to powtórzyć, musiałby przede wszystkim w niedzielę zagrać, a nie będzie to dla niego takie łatwe, bo mamy dobry zespół - powiedział doświadczony szkoleniowiec.

- Po przerwie na asystowanie partnerce przy narodzinach dziecka wraca Kownacki, a Hennings był naprawdę dobry w ostatnim meczu w Berlinie - podkreślił Funkel.

Trener jasno powiedział, że Lukebakio ostatnio nie gra tak dobrze jak wcześniej. - Ostatnie dwa-trzy mecze nie były w jego wykonaniu udane. Dodi naprawdę musi wziąć się w garść - powiedział Funkel, który wymaga od swojego piłkarza nie tylko goli i asyst, ale także zaangażowania w grze defensywnej.

Fortuna zajmuje 10. miejsce w Bundeslidze i sześć kolejek przed końcem sezonu ma 16 punktów przewagi nad strefą spadkową.



MZ