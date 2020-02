Dawid Kownacki pomyślnie przeszedł operację kontuzjowanego kolana. Napastnik reprezentacji Polski od piątku zacznie rehabilitację.

Dawid Kownacki jest już drugim zawodnikiem, którego Jerzy Brzęczek nie będzie mógł umieścić na liście powołanych na Euro 2020. Wcześniej urazu nabawił się Krystian Bielik, a niedawno fatalną diagnozę usłyszał Kownacki - zerwanie więzadeł krzyżowych w lewym kolanie.

W czwartek napastnik Fortuny Duesseldorf przeszedł operację. Jak sam poinformował, obyło się bez żadnych komplikacji.



"Zabieg udany! Od piątku rehabilitacja i walka o powrót na boisko. Wrócę silniejszy. Dziękuje za wsparcie" - napisał na Twitterze reprezentant Polski. Jego przerwa w treningach ma potrwać co najmniej trzy miesiące.



Kownacki trafił do Fortuny rok temu, początkowo na wypożyczenie z Sampdorii Genua. Latem został wykupiony za 8 mln euro, co czyni go najdroższym piłkarzem w historii niemieckiego klubu. Kontuzjowany jest po raz trzeci. Wcześniej borykał się z urazami mięśniowymi, które nie wymagały interwencji chirurga.



Niestety, obecny sezon nie jest dla niespełna 23-latka udany. W żadnym ze spotkań nie zdołał zdobyć bramki, ani zaliczyć asysty.



Zdjęcie Dawid Kownacki / TF-Images/Getty Images / Getty Images

