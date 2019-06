Dawid Kownacki w kolejnym sezonie zagra w Fortunie Duesseldorf. Polski napastnik podpisał z nowym klubem czteroletni kontrakt. Kosztował około ośmiu milionów euro.

- Po zakończeniu sezonu stwierdziłem, że chcę zostać w Fortunie. W drugiej połowie poprzednich rozgrywek znalazłem tu najlepsze warunki do rozwoju. Jestem bardzo szczęśliwy, że luby porozumiały się w sprawie mojego transferu - podkreśla Polak, cytowany przez oficjalny serwis niemieckiego klubu.

Kownacki zostaje w Fortunie, w której spędził ostatnie pół roku w ramach wypożyczenia z Sampdorii Genua. Po wyjeździe do Niemiec narzekał na sposób, w jaki był traktowany we włoskim klubie. W Bundeslidze rozegrał 10 meczów, cztery razy trafił do siatki.



Według "Przeglądu Sportowego", Fortuna zapłaciła za 22-letniego Polaka osiem milionów euro. To rekord transferowy klubu z Duesseldorfu, w dodatku za Polaka zapłacili aż cztery razy więcej niż za poprzedniego najdroższego piłkarza - Marvin Ducksch kosztował ich dwa miliony euro.



- To niezwykle ważny transfer dla Fortuny. Ciężko pracowaliśmy, by po przeprowadzić. Zatrzymanie go w klubie to dla nas milowy krok. Dawid już zdążył tu pokazać swoją jakość - chwali Polaka Lutz Pfannenstiel, dyrektor sportowy klubu.



Kownacki był kapitanem reprezentacji Polski na Euro U-21. Ostatni mecz z Hiszpanią, przegrany 0-5, z powodu kontuzji obejrzał z ławki rezerwowych. W dorosłej kadrze wystąpił dotąd cztery razy, w tym dwukrotnie w czasie mistrzostw świata w Rosji.