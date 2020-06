Dawid Kownacki jest bliski powrotu do gry na boiskach Bundesligi po fatalnej kontuzji. Trener Fortuny Duesseldorf pochwalił Polaka za świetną pracę na treningach i przyznał, że taka postawa zasługuje na nagrodę w postaci powołania do kadry meczowej. Kiedy jednak to nastąpi?

Sezon 2019/20 jest dla polskiego napastnika niekończącym się koszmarem.

Kownacki - jako najdroższy transfer w historii klubu - zawodził w barwach Fortuny, co wywołało falę krytyki. Według rankingu "Kickera" nasz reprezentant był najgorszym piłkarzem na boiskach Bundesligi .

23-latek wciąż liczył się jednak w walce o powołanie na Euro 2020. Miał więc nadzieję, że w rundzie wiosennej zdoła odbudować swoją formę. Uniemożliwiła mu to jednak fatalna kontuzja, której nabawił się w lutym podczas treningu.

Diagnoza lekarza była bezwzględna - zerwane więzadła krzyżowe, a co za tym idzie kilka miesięcy absencji.