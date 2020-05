Bundesliga. Davies z Bayernu biegł z prędkością ponad 35 km/h

We wtorkowym hicie Bundesligi Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Borussię Dortmund 1-0, a wyróżniającym się piłkarzem gości był Alphonso Davies. Słynący z szybkości kanadyjski obrońca w jednym ze sprintów osiągnął prędkość 35,3 km/h.

Davis w 33. minucie rzucił się w pogoń za Erlingiem Haalandem, który zgubił defensywę Bayernu i był blisko doskonałej okazji do zdobycia bramki. 19-latek dopadł jednak Norwega i odebrał mu piłkę.

Pogoń Davisa zachwyciła wiele osób. Na Twitterze swoje uznanie wyrazili m.in. były angielski snajper Gary Lineker, czy belgijski napastnik Romelu Lukaku.

"Alphonso to piłkarz o wielkiej mocy i sercu do gry. Może nie zawsze ustawia się najlepiej na boisku, ale wtedy rywalom wydaje się, że mają czas, bo on jest daleko, a on niczym Struś Pędziwiatr nadbiega i odbiera piłkę" - komplementował kolegę z drużyny Thomas Mueller.

Zwycięstwo Bayernowi, którego barw broni Robert Lewandowski, efektownym strzałem w 43. minucie dał Joshua Kimmich. Monachijczycy umocnili się na prowadzeniu, a ich przewaga nad BVB wzrosła do siedmiu punktów.