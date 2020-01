Jest najlepszym przykładem na to, że cierpliwość popłaca. Alphonso Davies, bo o nim mowa, trafił do Bayernu Monachium w styczniu ubiegłego roku i wciąż nie może uwierzyć w to, że dzieli szatnię z takimi gwiazdami jak Robert Lewandowski.

19-latek dołączył do bawarskiej drużyny, opuszczając ekipę Vancouver Whitecaps FC. Monachijczycy zapłacili za niego ok. 10 mln euro.



W swoim pierwszym sezonie nie doczekał się występu w wyjściowym składzie Bayernu w meczu Bundesligi. Teraz jednak skorzystał z problemów kadrowych mistrzów Niemiec, stając się etatowym lewym obrońcą.

W obecnej kampanii Davies rozegrał 14 spotkań w Bundeslidze (jedna bramka, dwie asysty), a także trzy mecze w Lidze Mistrzów. Nastolatek wciąż pracuje na swoje nazwisko, lecz jest już dobrze znany na niemieckich boiskach. Mimo to z podziwem patrzy na starszych i bardziej utytułowanych kolegów.



- Gram z wielkimi gwiazdami i ciągle powtarzam sobie: "Wow!" - stwierdził Davies w wywiadzie dla podcastu hokejowej drużyny Edmonton Oilers.

- Wchodzę do szatni i mogę uścisnąć dłoń piłkarzy takich jak: Lewandowski, Coutinho, Thiago Alcantara, David Alaba. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to moi klubowi koledzy. Dorastałem oglądając tych zawodników, więc jest to naprawdę niesamowite - dodał 19-latek.



Davies zdradził także, jak funkcjonuje multinarodowa szatnia Bayernu. Okazuje się, że językiem wiodącym wśród piłkarzy "FC Hollywood" wcale nie jest niemiecki.

- Ludzie mówią w różnych językach: po francusku, hiszpańsku, niemiecku i portugalsku, ale głównym językiem w szatni jest angielski. Kiedy po raz pierwszy tu przybyłem, nie myślałem, że tak łatwo się wprowadzę. Inni powiedzieli mi jednak, że znają angielski. Oczywiście, chcą bym uczył się niemieckiego, ale w szatni mówimy ciągle po angielsku.



TB

