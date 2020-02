Alphonso Davies i Joshua Kimmich wrócili do treningów z Bayernem Monachium. Obaj powinni znaleźć się w składzie na niedzielny mecz z 1. FC Koeln.

Davies nie dokończył środowego treningu, po tym jak starł się z Sergem Gnabry'm oraz Corentinem Tolisso. 19-letni Kanadyjczyk miał opatrywaną kostkę i boisko opuścił z pomocą specjalnego pojazdu. Na szczęście uraz nie okazał się poważny i lewy obrońca już w czwartek trenował z resztą zespołu.

Do treningów wrócił także Joshua Kimmich, który był ostatnio przeziębiony. On także raczej zagra przeciwko Kolonii. Zagadką jest za to nieobecność na czwartkowym treningu Manuela Neuera.

Sytuacja kadrowa Bawarczyków w ostatnim czasie uległa lekkiej poprawie. W meczu z RB Lipsk po raz pierwszy po długotrwałej kontuzji zagrał Lucas Hernandez i niewykluczone, że niebawem to on wskoczy do wyjściowej jedenastki kosztem Jerome'a Boatenga. 31-letni Niemiec wiosną odbudowuje swoją formę - w ostatnich pięciu spotkaniach defensywa Bayernu straciła tylko jedną bramkę.

Do zdrowia wracają też skrzydłowi - Gnabry zaliczył już kilka spotkań, a ostatnio Kingsley Coman po dwumiesięcznej pauzie pojawił się na boisku w końcówce spotkania z RB Lipsk.



Kontuzjowany jest za to inny skrzydłowy, Ivan Periszić, który pod nieobecność Comana był podstawowym zawodnikiem Bawarczyków. Urazy leczą także Niklas Suele i Javi Martinez.

Bayern wiosną szybko wrócił na fotel lidera Bundesligi. Bawarczycy mają punkt przewagi nad drugim Lipskiem. Niedzielne spotkanie z Koeln rozpocznie się o godzinie 15.30.

