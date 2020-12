David Alaba może opuścić Bayern Monachium za darmo. Klub postanowił zerwać negocjacje z piłkarzem w sprawie przedłużenia kontraktu.

Austriak jest związany z Bayernem do końca sezonu. Od dłuższego czasu toczyły się negocjacje w sprawie przedłużenia umowy. Rozmowy szły jednak bardzo opornie.



"Sport Bild" poinformował, że Bayern poddał się i zerwał negocjacje z piłkarzem. Oznacza to, że Alaba już w styczniu może podpisać kontrakt z nowym pracodawcą, do którego przeniesie się za darmo po sezonie.



Mówi się, że zawodnikiem zainteresowane są cztery kluby. W tym gronie znajdują się: Chelsea, PSG, Real Madryt i Barcelona.



Alaba trafił do Bayernu jeszcze w trakcie juniorskiej kariery. Zaczynał od występów w drużynie młodzieżowej. W seniorskiej ekipie, we wszystkich rozgrywkach, wystąpił 401 razy, zdobył 32 bramki i 49 razy asystował.



MP



