To bolesna prawda, ale hejt w sieci powoli staje się naszą szarą codziennością, której trudno zapobiec. Czasem zjawisko to przekracza wszelkie granice, o czym przekonał się kapitan Eintrachtu Frankfurt - David Abraham. Doświadczony defensor przyznał, że 12-latkowie grozili mu w Internecie śmiercią, co ma związek z wydarzeniami, do których doszło przed rokiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt 5-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Był 10 listopada 2019 roku. Freiburg w ramach 11. kolejki Bundesligi podejmował Eintracht. Do feralnego zdarzenia z udziałem Abrahama doszło już w doliczonym czasie gry, gdy gospodarze prowadzili 1-0.



Piłka wyszła na aut w pobliżu ławki trenerskiej gospodarzy, a goniący ją Argentyńczyk zamiast minąć trenera rywali, wpadł na niego i powalił na ziemię. Wywołało to przepychanki pomiędzy piłkarzami i sztabami obu drużyn, a sędzia wyrzucił Abrahama z boiska.



Na tym się jednak nie skończyło, bo sprawą zajął się później także trybunał sportowy Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB). Piłkarz Eintrachtu został zdyskwalifikowany do końca roku kalendarzowego i ukarany grzywną w wysokości 25 tysięcy euro.



Po upływie roku postanowił wrócić do tamtych wydarzeń w rozmowie z "Kickerem", by opowiedzieć, jak wspomina tamten czas.



- To była niedobra sytuacja, ale nie zrobiłem tego specjalnie. Porozmawiałem w tunelu ze Streichem i było po wszystkim. Miałem wrażenie, że media niepotrzebnie wszystko rozdmuchały. Otrzymałem nawet negatywne wiadomości i komentarze od dzieci na portalach społecznościowych. 12-latkowie i 13-latkowie pisali do mnie: "Zabiję cię!". Rodzice powinni mieć oko na swoje dzieci, coś takiego nie może się wydarzyć - zdradził Abraham.



W obecnym sezonie Bundesligi 34-latek zanotował siedem występów i zdobył jedną bramkę. Eintracht zajmuje 11. lokatę w tabeli Bundesligi.



TB



Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy