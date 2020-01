Dani Olmo zamienił Dinamo Zagrzeb na RB Lipsk. Hiszpan mógł trafić do jednej czterech najlepszych lig w Europie i ostatecznie pojawi się na niemieckich boiskach.

Oficjalna strona RB Lipsk potwierdziła, że nowym zawodnikiem lidera Bundesligi został Dani Olmo. Hiszpański pomocnik przeszedł do Niemiec z Dinama Zagrzeb i jak donosi portal goal.com, chorwacki klub zarobi na tym transferze ok. 20 milionów euro (i kolejne 10 milionów w bonusach). Podczas gry dla Dinama, szkoleniowcem Olmo był znany polskim kibicom - Nenad Bjelica.



Były trener Lecha Poznań wypowiadał się w samych superlatywach o hiszpańskim pomocniku i stwierdził, że RB Lipsk będzie idealnym miejscem do dalszego rozwoju. Olmo zagrał w tym sezonie w 22 spotkaniach, podczas których osiem razy trafiał do siatki i zaliczył siedem asyst.



Olmo zainteresowane również były Manchester United, Milan i Chelsea. Dużo mówiło się również o powrocie piłkarza do Barcelony, czyli klubu, którego jest wychowankiem. Pomocnik pomimo kilku ciekawych ofert, wybrał jednak RB Lipsk i jak sam tłumaczy: - Jest to bardzo dobre miejsce dla młodych piłkarzy, przekonała mnie ich filozofia rozwoju i wiary w młodych graczy - powiedział piłkarz dla oficjalnej strony klubu.



Zadowolony z transferu jest również dyrektor sportowy klubu - Markus Krosche: - Jesteśmy zadowoleni, że pomimo zainteresowania innych klubów, udało się nam przekonać Olmo, że Lipsk będzie dobrym miejscem dla niego. Jest fantastycznym zawodnikiem, technicznym i mającym niesamowite umiejętności gry z piłką. Da nam nowe możliwości gry w ataku i jest młodym graczem, który ciągle będzie się rozwijał.



RB Lipsk zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli Bundesligi, mając cztery punkty przewagi nad drugim Bayernem Monachium. Niedawno z klubu odszedł inny pomocnik - Diego Demme, który będzie kontynuował swoją karierę w Napoli.



