Claudio Pizarro miał w sobotę inaugurować powrót Bundesligi, ale doświadczony napastnik nie pomoże Werderowi Brema. U jego córki zdiagnozowano koronawirusa i piłkarz musi pozostać w kwarantannie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Problemy Borussii przed meczem z Schalke. Wideo INTERIA.TV

Jako pierwszy o sprawie poinformował niemiecki "Bild". Córka piłkarza, Antonella, w poniedziałek przeszła badania, które dały pozytywny wynik testu. Teraz ona i cała jej rodzina poddani są kwarantannie.



Być może klub i piłkarz już wcześniej podejrzewali, że córka piłkarza może być zakażona, bowiem Pizarro w tym tygodniu nie przebywał z drużyną, która pozostaje w izolacji w hotelu. Oficjalnie Peruwiańczyk miał leczyć lekki uraz, ale choroba córki rzuca inne światło na tę sprawę.

Reklama

41-letni Pizarro jest jednym z najlepszych strzelców w historii Bundesligi. Doświadczony snajper w tym sezonie nie zdobył co prawda żadnej ligowej bramki, ale strzelił dwa gole dla Werderu w Pucharze Niemiec.



Peruwiańczyk jest już piłkarzem Werderu po raz... piąty. W przeszłości grał także w Chelsea, Bayernie Monachium oraz 1. FC Koeln.



W sobotę Werder zagra jako jedna z pierwszych drużyn - o godzinie 15.30 zagra na wyjeździe z SC Freiburg. Później, we wtorek 26 maja czeka go domowe spotkanie z Borussią Moenchengladbach, a sobotę 30 maja zmierzy się na wyjeździe z Schalke 04.



Zdjęcie Claudio Pizarro / AFP

WG