Media na całym świecie zdążyły już obwieścić wielki transfer Timo Wernera z RB Lipsk do londyńskiej Chelsea, który ma zostać przeprowadzony w letnim okienku transferowym. Niemieccy dziennikarze przedstawili jednak nowe, zaskakujące doniesienia, dotyczące klauzuli zapisanej w kontrakcie napastnika. Czy jego przenosiny do "The Blues" są zagrożone?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski i jego 45. gol. Bayern w finale Pucharu Niemiec. Wideo © 2020 Associated Press

O wielkiej transakcji z Wernerem w roli głównej donosił już przed tygodniem niemiecki "Bild".

Reklama

Dziennikarze zza naszej zachodniej granicy są przekonani, że Chelsea wpłaci klauzulę odstępnego, zapisaną w kontrakcie 24-latka, która wynosi 60 mln euro.

Ustalili już nawet, że snajper ma zarabiać w Londynie ok. 10 mln euro rocznie (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij).

Wedle pierwotnych informacji, wspomniana klauzula ma obowiązywać jeszcze tylko przez kilka dni, to jest do 15 czerwca. Najnowsze doniesienia na ten temat są jednak zupełnie inne.