"Powiedziałbym, że rynek transferowy tego lata nie będzie istniał, załamie się” - stwierdził Christian Seifert, szef Bundesligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern pokazał, jak trenuje podczas pandemii koronawirusa. Wideo © 2020 Associated Press

Pandemia koronawirusa, która zaczęła się w Chinach, zastopowała wszelkie rozgrywki sportowe. Wpłynie zapewne też na rynek transferowy.

Reklama

"Niektórzy agenci nagle zrozumieją, że będą musieli ciężko pracować, a przynajmniej pracować; niektóre ligi zrozumieją, że pieniądze to nie jest coś, co automatycznie przychodzi z nieba co miesiąc" - dodał Seifert.

Bundesliga nie gra od początku marca, ale w tym tygodniu zespoły zarówno 1. jak i 2. Bundesligi wróciły do wspólnych treningów, choć z zachowaniem środków ostrożności.



"Jesteśmy częścią kultury w tym kraju, ludzie chcą odzyskać choć kawałek normalnego życia, a to może oznaczać, że Bundesliga znów gra" - mówił Seifert.



"Dlatego musimy tutaj odegrać naszą rolę, a to oznacza wspieranie rządu i rozmawianie z rządem o tym, kiedy będziemy mogli grać ponownie" - powiedział.



Seifert przyznał, że niedokończenie sezonu Bundesligi oznaczałoby stratę w wysokości 750 milionów euro, a 2. Bundeslidze w oczy zajrzałoby nawet bankructwo. Jeśli natomiast, jak jest w planach, sezon zostałby dograny bez kibiców, kosztowałoby to 100 milionów euro.

Zdjęcie Christian Seifert / AFP

Pawo