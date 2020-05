W ostatnim czasie sporo klubów było zainteresowanych pozyskaniem Charlesa Aranguiza, któremu 30 czerwca wygasał kontrakt z Bayerem Leverkusen. Reprezentant Chile postanowił jednak podpisać nową trzyletnią umowę z "Aptekarzami".

Aranguiz trafił do Bayeru latem 2015 roku z brazylijskiego Internacionalu. Niemiecki klub zapłacił za niego 13 mln euro.



Od tamtej pory Chilijczyk jest ważną postacią drużyny z Bundesligi. W Bayerze środkowy pomocnik zagrał już 130 spotkań, strzelając 12 bramek i notując 23 asysty. W obecnym sezonie grał na tyle dobrze, że sporo klubów wyrażało zainteresowanie reprezentantem Chile.



Aranguiz wykazał się jednak lojalnością wobec Bayeru. Choć latem mógł za darmo odejść do innego klubu, podpisał z "Aptekarzami" nowy kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku.



- Przeżyłem tu wiele rzeczy, rozegrałem świetne spotkania u boku wspaniałych kolegów z drużyny. Klub i wszyscy pracownicy zawsze mnie wspierali i dawali poczucie, że jestem tu mile widziany, szczególnie na początku, kiedy nie mogłem długo grać ze względu na kontuzję ścięgna Achillesa - powiedział Aranguiz, cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayeru.

Środkowy pomocnik jest 78-krotnym reprezentantem Chile. Z drużyną narodową dwukrotnie triumfował w Copa America. W przeszłości był zawodnikiem rodzimych Cobreloa, Colo Colo oraz Club Universad, a także argentyńskiego Quilmes Atletico, włoskiego Udinese oraz brazylijskiego Internacionalu.





Zdjęcie Charles Aranguiz (pierwszy z prawej) przedłużył kontrakt z Bayerem Leverkusen / Sascha Schuermann / AFP

WG