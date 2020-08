Od 2014 roku Robert Lewandowski błyszczy w barwach Bayernu Monachium, bijąc kolejne rekordy Bundesligi i stając się powoli żywą legendą bawarskiego klubu. Historia polskiego supersnajpera mogła jednak potoczyć się zupełnie inaczej, a "Lewy" zamiast do "Die Roten", mógł trafić do Realu Madryt. Jak przyznał były menedżer Lewandowskiego Cezary Kucharski, negocjacje z ekipą "Królewskich" przebiegały bardzo sprawnie.

Nie jest tajemnicą, że Real Madryt pragnął zakontraktować Roberta Lewandowskiego, zwłaszcza po pamiętnym półfinale Ligi Mistrzów z 2013 roku, gdy Polak na Signal Iduna Park wbił hiszpańskiemu gigantowi cztery gole, zapewniając ostatecznie Borussii Dortmund awans do wielkiego finału.

Okoliczności do ściągnięcia "Lewego" w 2014 roku były niezwykle sprzyjające. Jego kontrakt z BVB właśnie wygasał, więc wystarczyło skusić go odpowiednią pensją, premią za podpis i projektem sportowym. Real spóźnił się jednak - działaczy z Santiago Bernabeu uprzedził Bayern Monachium, lecz nie zamykało to Lewandowskiemu drogi do słonecznego Madrytu.

Kilka miesięcy temu dziennik "As" poinformował, że "Królewscy" mogli zerwać porozumienie między "Lewym" i Bayernem, wpłacając klauzulę w wysokości 20 mln euro . Nie zdecydowali się jednak na taki ruch, by nie zaburzyć dobrych relacji z bawarskim gigantem.

Były przedstawiciel "Lewego" Cezary Kucharski w rozmowie z portalem Sport1.de przedstawił jednak całą sprawę w nieco innym świetle.