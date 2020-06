- Może to zabrzmieć absurdalnie, ale decydującym momentem było okres, w którym on przedłużał kontrakt z Bayernem Monachium - stwierdził Cezary Kucharski w rozmowie z kanałem "Futbolownia". Były agent Roberta Lewandowskiego pierwszy raz odniósł się do momentu zakończenia współpracy z piłkarzem i przyznał, że powodem były kwestie finansowe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski i jego 45. gol. Bayern w finale Pucharu Niemiec. Wideo © 2020 Associated Press

Czary Kucharski był agentem Roberta Lewandowskiego przez niemal 10 lat. Były zawodnik m.in. Legii Warszawa pomagał polskiemu napastnikowi od początków jego kariery do okresu gry w Bayernie Monachium.



Zakończenie współpracy pomiędzy "Lewym" a Kucharskim miało mieć miejsce w lutym 2018 roku. Informacja została potwierdzona przez Mateusza Borka, za pośrednictwem mediów społecznościowych (Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej).





