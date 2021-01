Bundesliga. Bruno Labbadia straci posadę? "Bild": Decyzja już zapadła

Jak informuje "Bild", Bruno Labbadia nie będzie już trenerem Herthy Berlin, klubu Krzysztofa Piątka. Czarę goryczy miała przelać sobotnia porażka z Werderem Brema (1-4).

54-letni szkoleniowiec dołączył do "Starej Damy" w kwietniu ubiegłego roku. Pod jego wodzą zespół spisuje się jednak fatalnie. W trwającym sezonie Bundesligi zgromadził dotąd zaledwie 17 punktów i niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej. Z 28 spotkań, które Hertha rozegrała łącznie pod wodzą Labbadii, wygrała zaledwie osiem.

Według informacji "Bilda" władze klubu mają dość i zdecydowały o zwolnieniu trenera. - Po fatalnych meczach z Arminią (0-1), Kolonią (0-0) i Hoffenheimem (0-3) otwarta krytyka była najniższym wymiarem kary. Klub, który miał bić się o puchary zbliża się do strefy spadkowej - komentują dziennikarze.



Póki co nie wiadomo, kto mógłby zostać potencjalnym następcą szkoleniowca.



Piątek w obecnym sezonie wystąpił we wszystkich meczach ligowych, tylko raz jednak rozegrał pełne 90 minut. Strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty.



